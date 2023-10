Québec compte n’éponger que 20 % des déficits des sociétés de transport d’ici 2028, avec une aide totale de 502,8 millions dont l’essentiel irait à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Dans le monde municipal, qui paierait une bonne partie de la facture restante, on sent déjà une grande inquiétude.

Un premier scénario de travail a en effet été présenté aux opérateurs de la province, qui rencontraient en début de semaine la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Celle-ci a terminé cet automne sa tournée de consultations et avait déjà promis dans la foulée un plan de financement sur cinq ans d’ici la fin de 2023 pour le transport collectif.

Selon ce qu’a pu confirmer La Presse, la ministre propose essentiellement une aide de 482,8 millions sur cinq ans à l’ARTM, qui traîne depuis plusieurs mois déjà un manque à gagner de 500 à 600 millions et un déficit anticipé de plus de 2 milliards. Québec allongerait 149,5 millions à l’organisme dès 2024, puis 132 millions en 2025, 99,6 millions en 2026, 66,6 millions en 2027 et 35,1 millions en 2028.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Geneviève Guilbault

Le reste de l’enveloppe gouvernementale, soit environ 20 millions, irait aux autres sociétés de transport du reste de la province. Les villes de Laval, Québec, Lévis, Gatineau, Sherbrooke ou encore Saguenay devraient donc se partager cette somme, alors que leurs pertes cumulées surpassent les 250 millions.

Un déficit de 2,5 milliards

En comptant les revenus de la taxe sur l’immatriculation et du REM, Québec calcule que le déficit cumulé de l’industrie devrait atteindre 2,5 milliards de dollars sur les cinq prochaines années.

Ce calcul est déjà plus optimiste que celui de l’Association du transport urbain (ATUQ), qui calculait l’an dernier un déficit cumulé de 3,7 milliards d’ici 2027, avec un manque à gagner de 560 millions en 2023, 650 millions en 2024, 800 millions en 2025, 860 millions en 2026 et 900 millions en 2027.

N’empêche, le financement de 502,8 millions ne représente qu’à peine 20 % du déficit de 2,5 milliards évoqué par le gouvernement. Le reste serait comblé en grande partie par les municipalités : dans le Grand Montréal seulement, les villes devraient débourser plus d’un milliard, dont plus de 260 millions seulement en 2024. À l’extérieur de la métropole, les villes débourseraient près de 165 millions en cinq ans.

Pour le reste, Mme Guilbault propose certains efforts « d’optimisation » de quelque 365 millions, dont 345 pour l’ARTM. Un comité piloté par le ministère des Transports et l’ARTM serait aussi mis sur place pour dégager jusqu’à 150 millions d’économies supplémentaires. Des revenus liés à la richesse foncière uniformisée (RFU) rapporteraient quant à eux pour 415 millions, dont 353 millions dans le Grand Montréal.

Au cabinet de Mme Guilbault, on fait valoir que « le scénario présenté est une base pour ouvrir la discussion ». « Les discussions se poursuivent avec les partenaires. La collaboration est excellente et tous ont le même but : trouver des solutions pour régler les enjeux financiers. Tout le monde a un rôle à jouer, c’est une responsabilité partagée », soutient son directeur des communications, Maxime Roy.

« On n’a jamais autant investi dans le transport collectif, que ce soit dans les infrastructures, l’exploitation et l’électrification. En plus, même si ce n’est pas le rôle historique du gouvernement du Québec, on a compensé les déficits générés et accentués par les pertes tarifaires pendant la pandémie (2,1 G$) », fait valoir M. Roy.

« Fardeau financier démesuré »

Dans le milieu, l’annonce de ces nouvelles propositions est toutefois mal reçue. Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse, déplore qu’un « désengagement financier du gouvernement du Québec dans le transport collectif représente pour les municipalités un fardeau financier démesuré, et ce, à quelques semaines seulement de leur dépôt de budget ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Martin Damphousse, président de l’UMQ

« Les responsabilités financières des municipalités ne cessent de s’alourdir. Il est primordial que le gouvernement tienne compte de cette réalité », ajoute M. Damphousse.

À l’ARTM, le porte-parole Simon Charbonneau affirme que son groupe « a pris acte de la proposition et consulte les partenaires du milieu ». « Un C.A. spécial sera tenu à ce sujet. Nous ne commenterons pas cette semaine alors que les discussions se poursuivent », s’est-il limité à dire mercredi.

Dès la semaine dernière, la ministre Guilbault avait prévenu, dans un discours devant l’ATUQ, que le gouvernement n’épongerait pas tous les déficits. Elle avait plutôt appelé les sociétés de transport à se serrer la ceinture en attendant une prochaine aide financière.