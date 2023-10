(Hamilton) Les délégués néo-démocrates ont condamné samedi les attaques terroristes du Hamas et exigé du même souffle la fin du siège de Gaza imposé par Israël. Le conflit israélo-palestinien a dominé une partie du congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD), qui a été perturbé à deux reprises par des militants propalestiniens.

« Nous devons envoyer un signal fort au gouvernement du Canada et à tous les Canadiens que nous voulons voir des actions, nous voulons que le Canada défende le droit international et défende les droits de la personne. Tout le reste est une trahison de nos valeurs », a lancé la porte-parole néo-démocrate en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson.

La résolution d’urgence, qui a reçu l’appui de presque tous les délégués, exige un cessez-le-feu et l’acheminement d’une aide humanitaire pour les habitants de Gaza, de même que le soutien des enquêtes qui feront la lumière sur les crimes de guerre de part et d’autre. Elle condamne à la fois « tous les actes d’antisémitisme et de haine antipalestinienne » et appelle à « une paix juste » tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens.

Quatre résolutions d’urgence en réaction à la guerre entre le Hamas et Israël avaient été soumises, mais une seule a pu faire l’objet d’un débat. À peine 30 minutes étaient imparties à l’ensemble des propositions de dernière minute. La tentative d’une militante d’y ajouter la reconnaissance d’un apartheid imposé par Israël dans la bande de Gaza et l’imposition de sanctions contre l’État hébreu a échoué.

Les réactions à ce nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien ont jeté de l’ombre sur le congrès des néo-démocrates, le dernier avant la prochaine campagne électorale fédérale. Le parti a confirmé que quatre délégués avaient perdu leur accréditation après une manifestation pour soutenir le peuple palestinien dans un couloir du centre des congrès de Hamilton.

Ce coup d’éclat, qui a réuni quelques dizaines de personnes, s’était déroulé plus tôt à l’extérieur de la salle où M. Singh prononçait son discours. La police municipale a indiqué qu’un agent de sécurité avait été blessé, mais qu’il n’y avait eu aucune arrestation.

Le NPD a justifié le retrait des accréditations en vertu de sa politique anti-harcèlement et du besoin de créer un « espace sécuritaire » pour les délégués. Quelques heures plus tard, des militants ont scandé des slogans pour la libération de la Palestine, sous le regard consterné des députés Heather McPherson, Jenny Kwan et Peter Julian qui s’apprêtaient à participer à un panel sur la scène.

PHOTO PETER POWER, LA PRESSE CANADIENNE Des délégués du NPD ont scandé des slogans sur la libération de la Palestine.

« Ils n’ont même pas reconnu ce que le peuple palestinien vit, déplorait alors Shiam Abdella, qui est vice-présidente de l’association de circonscription d’Oakville, en Ontario. Seulement ça, ça aurait été suffisant pour moi. »

Singh condamne la violence du Hamas et d’Israël

« Rien ne peut justifier la torture, les meurtres et les violences sexuelles commis par le Hamas », avait déclaré M. Singh quelques heures plus tôt dans son discours. « Et nous devons appeler à la fin immédiate des massacres de civils innocents à Gaza. Le monde ne peut pas rester les bras croisés tandis que les habitants de Gaza sont laissés pour compte. »

Les quelque 900 délégués réunis dans la salle se sont levés pour l’applaudir.

« Les néo-démocrates ont toujours été ceux qui nourrissent le désir de paix, même lorsqu’il y a des appels à la guerre », a-t-il ajouté.

Il s’est toutefois gardé de qualifier les bombardements de l’État israélien dans la bande de Gaza de crimes de guerre en point de presse.

81 % d’appuis

M. Singh a passé haut la main le vote de confiance des militants avec un appui de 81 %. Ce résultat est le plus bas qu’il ait obtenu depuis qu’il a pris la tête de la formation politique en 2017. Il y voit un signe que les néo-démocrates veulent en obtenir plus dans le cadre de l’entente qui les lie aux libéraux.

« J’ai reçu un mandat fort et les néo-démocrates me disent : “Vas-y et travaille plus fort.” C’est ce que je vais faire », a-t-il affirmé après le dévoilement des résultats.

Les délégués ont d’ailleurs décidé d’envoyer un message aux libéraux de Justin Trudeau en adoptant à l’unanimité une résolution d’urgence : l’entente ne tiendra pas sans un programme d’assurance médicaments « universel, complet et entièrement public ».

Bien que cette résolution ne soit pas contraignante, comme toutes les autres qui ont été adoptées, le chef néo-démocrate a dit qu’il allait « suivre la direction des délégués ». Les néo-démocrates ont déjà refusé la première mouture d’un projet de loi visant à créer ce nouveau programme d’assurance médicaments.

PHOTO PETER POWER, LA PRESSE CANADIENNE Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a obtenu 81 % d’appuis lors d’un vote de confiance.

M. Singh a également dit vouloir obtenir « des actions concrètes pour donner un coup de main aux gens » qui sont aux prises avec la crise du logement, la crise d’abordabilité, la hausse du coût de l’épicerie et du coût de la vie en général.

Les délégués ont adopté une résolution samedi pour la construction de 3,5 millions de logements abordables en dix ans. Il s’agit du nombre nécessaire d’ici 2030 pour que les loyers redeviennent abordables, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

C’était le troisième vote de confiance de Jagmeet Singh depuis qu’il a été élu chef du NPD en 2017. Les membres doivent indiquer s’ils veulent tenir une course à la direction à chaque congrès en vertu des statuts du parti. Il avait obtenu 91 % en 2018 et 87 % en 2021.

L’annonce du résultat a été faite sans tambour ni trompette en début d’après-midi samedi. Le congrès du NPD réunit seulement 952 délégués, contrairement aux 1200 personnes qui s’étaient inscrites, selon les données du parti.

Certains délégués ont remis en question l’entente qui permet aux libéraux de gouvernement comme s’ils étaient majoritaires grâce à l’appui des néo-démocrates. Une tentative pour la rendre conditionnelle au dépôt d’un projet de loi anti-briseurs de grève dans les trois mois a été rejetée.