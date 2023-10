(Québec) Le Parti québécois (PQ) invite le premier ministre François Legault à se « ressaisir » en remaniant son conseil des ministres.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le député du PQ dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, y est allé de cette suggestion, mercredi, au lendemain de la décision surprenante de M. Legault de ressusciter l’idée d’un troisième lien autoroutier Québec-Lévis.

M. Bérubé voit là l’exemple d’une gestion « erratique » des dossiers de l’État. « Quand on regarde ce qui se passe […] dans les décisions quotidiennes, on ne sait pas où ce gouvernement s’en va, c’est erratique », a-t-il déclaré en point de presse.

Un remaniement ministériel aurait l’avantage d’identifier les problèmes et d’apporter des solutions, a-t-il fait valoir, en se gardant de dire clairement quel ministre devait perdre son portfolio.

« Quand on parle de se ressaisir, ça fait partie de ça, de regarder son équipe et de se dire : “Est-ce qu’on a les meilleures personnes aux meilleurs endroits pour s’assurer d’avoir des résultats pour les Québécois ?”

« On en a parlé abondamment des endroits où c’était problématique. Alors, à dessein, je ne donnerai pas de nom, mais je lui dis on est rendus là d’avoir un remaniement ministériel qui permet de mieux cibler les priorités.

« C’est à propos de comment on décide des priorités quotidiennes. On est vraiment inquiets », a ajouté l’élu péquiste.

La décision de déterrer le projet de troisième lien fait suite à la défaite cinglante, lundi soir, de la Coalition avenir Québec (CAQ) aux mains des péquistes dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

Le candidat du PQ, Pascal Paradis, a récolté 44 % des voix contre 21 % pour sa rivale, la caquiste Marie-Anik Shoiry.

Affrontement Legault-PSPP

Mercredi, lors d’un échange corsé au Salon bleu avec le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, M. Legault est passé à l’attaque, reprochant au PQ d’avoir évité de promouvoir l’article 1 de son programme en campagne dans Jean-Talon.

« Tout le monde a noté que dans le dernier mois, il n’a pas parlé de souveraineté du Québec, surtout pas dans Jean-Talon. Il a reporté aussi le dépôt des finances d’un Québec souverain », a-t-il accusé.

La présentation du « Budget de l’an un » du PQ a été reportée au 23 octobre. Toutefois, M. Legault n’a pas attendu pour émettre des doutes sur la capacité du PQ à compenser les 13 milliards que le Québec reçoit annuellement en péréquation.

« Est-ce qu’il a parlé de ça, le chef du Parti québécois, dans Jean-Talon ? Pas du tout », a-t-il lancé, après avoir déclaré que M. St-Pierre Plamondon était « mal placé » pour parler de « stratégie ».

« On se souvient de la course à la chefferie, il disait : “Je vais parler de souveraineté à chaque jour”. On ne l’a pas entendu une fois dans Jean-Talon », a raillé M. Legault, qui critique également la position du PQ sur le projet de tramway de Québec.

« Une journée, c’était peut-être pas, ça coûte trop cher, on ne le sait pas. Et hier, il nous disait non, non, non, je n’ai jamais remis en question le tramway », a-t-il souligné.