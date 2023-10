(Québec) Quasi rayé de la carte il y a un an, le Parti québécois (PQ) surprend et arrache le siège de Jean-Talon à la Coalition avenir Québec (CAQ). Son candidat Pascal Paradis devient le quatrième député de la formation souverainiste à l’issue d’une élection partielle qui ne fut même pas serrée.

Le parti de François Legault perd un siège pour une très rare fois depuis sa fondation. Si cette défaite ne remet pas en question sa super majorité à l’Assemblée nationale, elle fait apparaître une fissure dans son armure. Et elle gâche le premier anniversaire de sa réélection au pouvoir ce mardi. La sanction des électeurs de Jean-Talon changera la dynamique de la joute politique.

Dès l’annonce de la victoire de Pascal Paradis à 20 h 48, les militants péquistes entassés dans le bar du restaurant Normandin de la Place de la cité, dans Sainte-Foy, étaient en liesse. Des cris de joie ont fusé, les applaudissements étaient nourris, et l’ambiance était survoltée. « On veut un pays ! » ont spontanément scandé les militants du PQ, rassemblés en plein cœur d’une circonscription qui n’avait jamais été péquiste jusqu’ici. Puis les péquistes se sont mis à chanter Gens du pays. Debout sur sa chaise, le député péquiste Pascal Bérubé a crié, larmes aux yeux : « Merci tout le monde ! ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Photojournaliste

L’annonce de la victoire péquiste a été reçue comme une douche froide par les quelques dizaines de caquistes – dont une poignée de députés et de ministres – réunis au Centre de glaces Intact Assurance. L’ambiance était, pour ainsi dire, glaciale. « On est surpris », a laissé tomber le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, visiblement sonné par le verdict électoral.

Au moment de publier ce texte, Pascal Paradis, cofondateur et ex-directeur général d’Avocats sans frontières Canada, récoltait 45 % des votes, ce qui représente une victoire décisive.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Pascal Paradis s’était rendu aux urnes en compagnie de ses enfants.

La caquiste Marie-Anik Shoiry suivait, à 23 %. C’est 10 points de moins que le score obtenu par la CAQ il y a un an dans cette circonscription.

C’est la toute première fois que les électeurs de Jean-Talon, à Sillery et Sainte-Foy, envoient un péquiste à l’Assemblée nationale. Et c’est un retour du PQ dans la région de Québec, où il était disparu depuis 2018.

Après avoir terminé au second rang lors des élections générales, Olivier Bolduc, de Québec solidaire, glisse en troisième position et amasse environ 16 %. Il échoue dans sa troisième tentative de remporter cette circonscription ; le bureau de direction du parti appuyait plutôt une candidature féminine lors de l’investiture hâtive, qui s’est tenue au début du mois d’août.

La circonscription de Jean-Talon était un château-fort libéral depuis sa création dans les années 60, avant que la CAQ ne s’en empare à la faveur d’une élection partielle en 2019. Or le Parti libéral du Québec obtient un score encore plus faible que celui obtenu il y a un an ; sa candidate Élise Avard Bernier était en voie d’obtenir 8 %.

Porte-couleurs du Parti conservateur, Jesse Robitaille doit se contenter de la cinquième place, avec moins de 6 %.

Il est acquis que le taux de participation dépassera la moyenne de 41,3 % enregistrée lors des élections partielles des 25 dernières années. Près d’un électeur sur deux s’est rendu aux urnes dans Jean-Talon, selon des données préliminaires. C’était aussi le cas à l’occasion de l’élection partielle dans Jean-Talon en 2019, quand la CAQ avait détrôné le Parti libéral.

Cette élection partielle fait suite au départ de la caquiste Joëlle Boutin en juillet, moins d’un an après le dernier scrutin. En révélant cette démission, La Presse notait que les caquistes s’inquiétaient de ses répercussions politiques au moment où le PQ est passé en tête des intentions de vote dans la région de Québec.

La dégringolade de la CAQ dans ce terreau qui lui est historiquement fertile est survenue à la suite de l’abandon du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis.

Le projet lui-même n’était pas foncièrement une priorité dans Jean-Talon, mais le recul de la CAQ sur une promesse-phare a percolé. La parole du premier ministre a été mise en doute.

Le PQ est parvenu à fédérer une bonne partie des mécontents avec cet argument, grâce à la tournure des évènements.

La Presse a révélé que Pascal Paradis avait flirté avec la CAQ l’an dernier et était intéressé à obtenir un poste de ministre. Des sources caquistes avaient transmis des courriels le démontrant.

Pascal Paradis a répliqué en disant que, dans le cadre de ses échanges avec la CAQ à l’époque, on lui avait confié que le troisième lien serait abandonné après les élections générales. Le PQ a dévoilé des échanges de messages qui le laissent entendre et qui confirment par ailleurs l’intérêt de M. Paradis à l’époque pour un poste de ministre sous la bannière caquiste.

La CAQ et le PQ se sont accusés mutuellement de mentir. Cette affaire a monopolisé une bonne partie de la campagne, portant ombrage aux autres candidats. Paul St-Pierre Plamondon a fait de « l’intégrité » de la CAQ sa question de l’urne. Et au cours de la campagne, il a décidé de reporter après l’élection la présentation du budget de l’an 1 d’un Québec souverain, pour éviter de passer son « temps à parler d’un autre sujet que ce que les gens de la circonscription de Jean-Talon ont comme préoccupations ».

La CAQ n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens pour tenter de conserver son bastion. Deux réunions hebdomadaires du caucus avaient été annulées afin de dépêcher les députés sur le terrain. François Legault était même allé faire du porte-à-porte pour prêter main-forte à sa candidate.

Il y a peu de précédents à une défaite de la CAQ dans une circonscription qui lui était acquise.

L’an dernier, le député caquiste sortant Richard Campeau avait perdu Camille-Laurin aux mains du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Ce dernier avait profité du désistement de la candidate de Québec solidaire, prise en flagrant délit de dérober un dépliant péquiste dans la boîte aux lettres d’un électeur.

Lors d’une élection partielle en 2015, causée par le départ de Gérard Deltell à Ottawa, la CAQ n’était pas parvenue à conserver Chauveau – elle l’a récupéré cette circonscription de la région de Québec trois ans plus tard.