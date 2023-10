En compagnie de son nouveau député Pascal Paradis (à gauche), Paul St-Pierre Plamondon s’est rendu mardi matin à l’intersection du boulevard Laurier et de l’autoroute Robert-Bourassa, près de Place Sainte-Foy, pour saluer et remercier les électeurs de passage au volant de leur véhicule à l’heure de pointe.

(Québec) Pour répondre au message cinglant envoyé par les électeurs de Jean-Talon lundi soir, François Legault doit au premier chef faire preuve de transparence au sujet du projet de tramway de Québec dont les coûts estimés ont grimpé, soutient Paul St-Pierre Plamondon.

En compagnie de son nouveau député Pascal Paradis, le chef péquiste s’est rendu mardi matin à l’intersection du boulevard Laurier et de l’autoroute Robert-Bourassa, près de Place Sainte-Foy, pour saluer et remercier les électeurs de passage au volant de leur véhicule à l’heure de pointe. « On a cherché un endroit où on rejoint le plus de monde possible. On a trouvé un terre-plein », a-t-il affirmé, rappelant qu’« il n’y a pas de station de métro » à Québec.

Le projet de tramway est d’ailleurs en tête de liste de ses priorités au lendemain de sa victoire décisive dans Jean-Talon, circonscription située au cœur du tracé.

Loin des positions « polarisantes » de Québec solidaire et du Parti conservateur dans ce dossier, « les gens ont encouragé un parti qui a pris une position beaucoup plus nuancée, beaucoup plus prudente », a-t-il soutenu.

En raison de « l’explosion des coûts » dont on ne connaît pas encore la valeur, « est-ce que, du côté du gouvernement, on prépare quelque chose qui n’a pas été mentionné pendant le scrutin et qui ressemble au troisième lien et à ce que moi, j’ai vécu dans l’est de Montréal [avec le REM] ? Ultimement, je pense que la Ville de Québec doit avoir son projet de transport structurant, et je vais refuser que Québec morde la poussière à nouveau ».

Selon lui, les électeurs de Jean-Talon « ont pris acte du manque de transparence dans le dossier du tramway, de la difficulté à se positionner dans ce dossier dans ces circonstances ».

S’il est sérieux dans son désir de « rétablir le lien de confiance » avec la population de Québec comme il l’a déclaré lundi soir, le premier ministre doit faire preuve de transparence, a-t-il insisté.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François Legault

François Legault doit donner l’heure juste sur « les données, les coûts et les conséquences sur le tracé ». « Parce qu’on sait que la CAQ a déjà redessiné le tramway pour un petit dépassement de coûts », a rappelé le chef péquiste.

Le premier ministre doit « être transparent sur ce qui peut être divulgué sans causer de préjudices au processus ». « À tout le moins, l’intention du gouvernement peut être divulguée sans nuire à la Ville de Québec. Mais la vérité, c’est qu’on a obtenu zéro information. Je n’ai même pas été capable d’obtenir une réponse à savoir si [le gouvernement] veut aller de l’avant ou s’il a l’intention de modifier le projet à la lumière de la hausse des coûts. »

Le gouvernement doit mettre cartes sur table « le plus rapidement possible ». S’il attend après le 2 novembre, date limite du dépôt des propositions financières à la Ville de Québec pour le volet infrastructures du projet, « on continue de perdre du temps. Espérons qu’on ait un minimum de transparence du gouvernement maintenant que le scrutin est terminé », a dit Paul St-Pierre Plamondon.

Quant à savoir quelle est la facture maximale acceptable pour le PQ, « on va attendre que l’information soit transparente et disponible, et on va vous revenir avec quelque chose d’intelligent ». Il n’est pas question pour lui de faire de « numérologie » comme Québec solidaire et de « lancer des chiffres en l’air ».

En élisant un député péquiste, les électeurs de Jean-Talon ont à la fois voulu envoyer un message au gouvernement et reconnaître le bon travail du Parti québécois depuis un an, a analysé Paul St-Pierre Plamondon.

« C’est un élan pour continuer, un encouragement, a-t-il ajouté. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. »

Il s’agit à ses yeux de la « consécration » de la remontée du PQ que l’on observait depuis les élections générales. « C’est une victoire au-delà de nos espérances en termes d’appuis », a-t-il dit.

Quatrième député péquiste à l’Assemblée nationale, Pascal Paradis considère que « le caractère positif et constructif » de sa campagne a été l’un des facteurs déterminants dans sa victoire décisive.