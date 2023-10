(Québec) Le gouvernement Legault a échoué mercredi dans sa tentative de faire parler l’Assemblée nationale d’une seule voix concernant l’immigration : Québec solidaire (QS) a bloqué une motion qui demandait au fédéral de mieux recenser et contrôler l’arrivée d’immigrants temporaires.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, tentait ainsi de donner suite aux données révélées par Statistique Canada la semaine dernière.

On y apprenait que le nombre d’immigrants temporaires a bondi de 322 000 à 471 000 au Québec, entre juillet 2022 et juillet 2023.

Cela met beaucoup de pression sur le marché locatif et les services publics au Québec.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Christine Fréchette

Dans sa motion, Mme Fréchette demandait à Ottawa d’effectuer un dénombrement plus fréquent et efficace.

Elle invitait aussi le fédéral à réviser ses politiques, pour respecter la capacité d’accueil du Québec.

Québec solidaire a bloqué le débat sur la motion. Le leader parlementaire de QS, Alexandre Leduc, a dit que c’est parce que les amendements de son parti ont été rejetés.

Les 470 976 immigrants temporaires au Québec estimés par Statistique Canada en juillet se divisent comme suit : il y a 146 723 demandeurs d’asile et 324 253 titulaires de permis d’études et/ou de travail, avec les membres de leur famille.

En comparaison, en juillet 2022, il y avait 93 428 demandeurs d’asile et 228 917 titulaires de permis d’études et/ou de travail, avec les membres de leur famille.