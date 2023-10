(Ottawa) Le député libéral Greg Fergus a été élu président de la Chambre des communes par l’ensemble des députés.

Il succède ainsi à l’ancien président Anthony Rota, qui a été contraint de démissionner la semaine dernière après avoir causé un incident diplomatique sans précédent en invitant un ancien soldat nazi à assister au discours du président de l’Ukraine, Volodymy Zelensky, devant le Parlement.

Le président de la Chambre des communes est l’arbitre des joutes parlementaires et doit assurer le respecter des règles.

En tout, sept députés briguaient la présidence. Les autres aspirants étaient les députés libéraux Sean Casey, Alexandra Mendes et Peter Schiefke, le député conservateur Chris d’Entremont, la députée néo-démocrate Carole Hughes et la leader du Parti vert Elizabeth May.

Député de Hull-Aylmer depuis 2015, M. Fergus devient ainsi le premier élu racialisé à occuper ces fonctions. Il est aussi le premier élu du Québec occuper à ce poste depuis 1984, quand Jeanne Sauvé était présidente des Communes.

Après l’annonce de sa victoire par le président intérimaire, le député bloquiste Louis Plamondon, le doyen des Communes, M. Fergus a été longuement applaudi par les députés de toutes les formations politiques. Il a aussi reçu de nombreuses accolades de félicitations.

Comme le veut la tradition, M. Fergus a été reconduit de force par le premier ministre Justin Trudeau et le chef de l’Opposition officielle Pierre Poilievre jusqu’au fauteuil de la présidence.

« À l’ordre », a lancé M. Fergus dans sa première intervention - une formule qu’il va assurément utiliser couramment en tant que président en raison de l’atmosphère hautement partisane qui prévaut depuis plusieurs mois, notamment depuis l’arrivée de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur il y a 13 mois.

M. Fergus a par la suite rendu hommage au député Louis Plamondon, qui a agi comme président intérimaire pendant moins d’une semaine.

