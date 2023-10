(Ottawa) Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh n’a pas voulu réitérer mercredi la menace brandie par un membre de son caucus et les délégués néo-démocrates que l’entente avec les libéraux pourrait être déchirée.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« On va continuer d’utiliser notre pression parce qu’on veut avoir un programme qui aide tout le monde, pas les grandes entreprises pharmaceutiques », a-t-il répondu aux journalistes qui le pressaient de questions sur le sujet.

Malgré les multiples variantes de la même question posée par divers membres de la presse, M. Singh n’a pas voulu dire, mot pour mot, qu’il était prêt à se retirer de l’accord de soutien et de confiance avec les libéraux si le projet de loi que le gouvernement déposera sur l’assurance médicaments est jugé insatisfaisant.

Plus précisément, le Nouveau Parti démocratique (NPD) milite pour l’instauration d’un programme public et universel.

Lors du congrès des militants néo-démocrates, le week-end dernier, les délégués réunis ont unanimement adopté une résolution évoquant un possible retrait des néo-démocrates de l’accord de soutien et de confiance les liant aux libéraux.

Selon le texte adopté, les délégués soutiennent que le déchirement de l’entente devrait survenir dans le scénario où le projet de loi que les libéraux ont promis de déposer d’ici à la fin de l’année sur l’assurance médicaments ne « s’engage [pas] clairement envers un programme […] universel, complet et entièrement public ».

Le libellé de la résolution précise qu’elle n’est pas contraignante pour le caucus du NPD, mais le député et porte-parole en matière de santé du parti, Don Davies, a affirmé que les troupes de Jagmeet Singh étaient « unanimement » en faveur d’un tel retrait, si elles jugent le projet de loi libéral insatisfaisant.

Questionné quant à cette « ligne rouge » sur laquelle M. Davies a insisté, M. Singh a semblé aller moins loin.

« Les libéraux savent que notre position est claire. On veut avoir une assurance médicaments qui est universelle et entièrement publique, quelque chose qui va réduire les coûts [des] médicaments pour tout le monde, pas un plan qui va aider les grandes entreprises pharmaceutiques », a répété le chef du NPD.

Quoi qu’il en soit, le ministre de l’Emploi, Randy Boissonnault, a laissé entendre que le gouvernement de Justin Trudeau ne prend pas à la légère la menace du NPD.

« On prend toujours le NPD à leur parole », a-t-il dit alors qu’il se rendait à une réunion du caucus libéral.

Il répondait alors à la question d’une journaliste lui demandant si le gouvernement prend au sérieux les propos des néo-démocrates au sujet de l’assurance médicaments.

M. Davies a des rencontres régulières avec le ministre de la Santé, Mark Holland. « C’est clair dans nos conversations que le coût du programme, c’est important de s’assurer que le coût n’est pas une grosse dépense parce que ce n’est pas une situation fiscale, actuellement, aujourd’hui, où […] l’abordabilité pour ça [est] là », a dit mercredi le ministre, en français.

Ce dernier n’a toutefois pas fermé la porte à trouver un programme public et universel, comme le NPD le souhaite.

« On est en pleine négociation. L’entente qu’on a avec le NPD fonctionne pour le moment et quand je parle aux gens à Edmonton et en Alberta, la stabilité qu’on a avec cette entente, ça marche pour eux, ça marche pour nous, donc on va continuer à avoir des négociations », a renchéri M. Boissonnault.

La leader en Chambre du gouvernement, Karina Gould, n’a pas voulu s’avancer sur les concessions que pourraient faire les libéraux dans leurs négociations avec le NPD.

« Mon travail c’est vraiment de travailler avec le NPD dans la Chambre pour avancer les priorités que nous avons ensemble », s’est-elle contentée de souligner.

L’entente de soutien et de confiance du NPD avec les libéraux est conçue pour assurer que ceux-ci, en situation de gouvernement minoritaire, puissent rester au pouvoir jusqu’en 2025.

En échange, les libéraux promettent d’accomplir une série de choses, comme le lancement d’un programme d’assurance médicaments. Ils se sont engagés à déposer un projet de loi en ce sens d’ici la fin de 2023.