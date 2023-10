(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a refusé mardi de confirmer que le gouvernement Modi aurait ordonné au Canada de rapatrier une quarantaine de ses diplomates d’ici mardi prochain. Tout au plus a-t-elle indiqué que les discussions se poursuivaient derrière des portes closes.

Ce qu’il faut savoir Le 18 septembre, le premier ministre Justin Trudeau a fait part aux élus du Parlement d'« allégations crédibles » selon lesquelles l’Inde aurait joué un rôle dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar ;

L’Inde a annulé des visas pour des Canadiens et expulsé un diplomate ;

Le Canada n'a pas annulé de visas, mais a expulsé lui aussi un diplomate ;

Les allégations concernant l’implication de l’Inde dans l’assassinat de M. Nijjar sont fondées en partie sur la surveillance de diplomates indiens au Canada ;

Le Washington Post a pu visionner la vidéo du meurtre d'Hardeep Singh Nijjar.

La cheffe de la diplomatie canadienne s’est présentée devant les journalistes pour faire une brève déclaration sur les tensions avec l’Inde, qui ont été exacerbées après que Justin Trudeau a accusé New Delhi d’avoir commandité le meurtre d’un leader communautaire sikh, Hardeep Singh Nijjar, en sol canadien.

Elle n’a pas voulu confirmer les informations du Financial Times selon lesquelles le gouvernement indien aurait exigé le départ de 41 des 62 diplomates canadiens d’ici le 10 octobre, sous peine de perdre leur immunité diplomatique.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

« Nous sommes en contact avec le gouvernement de l’Inde et nous prenons la question de la sécurité des diplomates très au sérieux. Nous poursuivrons nos échanges en privé, car nous croyons qu’il est toujours mieux que les conversations diplomatiques se fassent en privé », a dit la ministre Joly, mardi.

Un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, avait laissé entendre le 21 septembre que le contingent canadien serait amputé. « Il devrait y avoir une parité dans la présence diplomatique », plaidait-il.

Le même jour, Affaires mondiales Canada signalait que ses effectifs diplomatiques faisaient l’objet d’une « évaluation », des diplomates canadiens ayant fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux. « Par excès de prudence, nous avons décidé d’ajuster temporairement la présence du personnel en Inde », écrivait-on.

À son arrivée au parlement, mardi matin, Justin Trudeau est lui aussi demeuré vague, tout en réitérant que le Canada ne cherchait pas « l’escalade » et que l’objectif demeurait de « s’engager de manière responsable et constructive avec le gouvernement indien ».

Quant au chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, il a affirmé que le gouvernement Trudeau devait agir avec « professionnalisme » pour juguler la crise, refusant toutefois de dire s’il préconise l’expulsion de diplomates indiens en guise de représailles.

L’Inde se braque

Les allégations formulées le 18 septembre par le premier ministre à la Chambre des communes ont été qualifiées d’« absurdes » par l’Inde, qui réclame des preuves que le Canada assure avoir fournies.

Depuis, le gouvernement Modi a tour à tour expulsé un diplomate canadien, conseillé à ses ressortissants de faire usage de prudence en raison d’« activités anti-indiennes » qui seraient « croissantes » au Canada, et suspendu le traitement des demandes de visas.

Le gouvernement Trudeau, pour sa part, a expulsé un diplomate indien.

Dirigeant d’un temple sikh accusé de complot pour meurtre et de terrorisme en Inde, Hardeep Singh Nijjar a été tué par balle devant le temple à Surrey, en Colombie-Britannique, à la fin du mois de juin. Il aurait fait l’objet de menaces de mort en raison de son soutien à un État sikh indépendant du Khalistan, en Inde.

Le gouvernement canadien aurait notamment en sa possession des communications interceptées par les Five Eyes, l’alliance de renseignement réunissant les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande en plus du Canada.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, dit en avoir discuté avec son homologue indien lors d’une rencontre à Washington. « Nous sommes très préoccupés par les allégations soulevées par le Canada et par le premier ministre Trudeau », a-t-il déclaré vendredi dernier.