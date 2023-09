(Montréal) Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des Maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada (CGNA-PMEC), qui se déroule ce dimanche et lundi dans la ville de Québec.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

La Conférence souligne cette année son 50e anniversaire de fondation, bien que les rencontres ne se sont pas toujours tenues sur une base annuelle. La dernière rencontre des représentants des onze États et provinces remonte à 2021. Compte tenu du contexte pandémique, elle s’était déroulée de manière virtuelle.

Lors de cette rencontre, les dirigeants avaient souligné « la nécessité d’intensifier le commerce transfrontalier et d’autres activités entre les régions dans le cadre de leur réponse commune en vue de contribuer à la relance de l’économie » de même que l’importance d’une vaccination massive pour assurer cette relance.

Les dirigeants avaient également réitéré leur intention de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 35 % à 45 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.

Il s’agira de la deuxième participation à la CGNA-PMEC du gouvernement Legault, puisque la conférence annuelle de 2018 s’était déroulée avant les élections provinciales qui ont porté la Coalition Avenir Québec au pouvoir. En 2019, la conférence avait été annulée en raison du passage de l’ouragan Dorian.

En 2021, la défunte ministre des Relations internationales Nadine Girault avait représenté le gouvernement à la conférence.

La dernière fois que la CGNA-PMEC s’est déroulée au Québec remonte à 2013, lorsque l’évènement a été tenu à La Malbaie, dans Charlevoix.

Dimanche soir, les élus se réunissent pour un repas privé, après quoi ils se réuniront à nouveau le lendemain pour aborder divers enjeux qui concernent les juridictions de l’Est du continent. Les thématiques abordées visent des centres d’intérêt commun, comme le commerce, la sécurité nationale, le développement durable, l’énergie, le transport et l’industrie.

Le produit intérieur brut combiné généré par ce regroupement de provinces et d’États était estimé à 2,09 milliards de dollars canadiens (1,58 billion de dollars américains).

La CGNA-PMEC regroupe les six États de la Nouvelle-Angleterre, à savoir le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island et le Vermont. Au Canada, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador de même que l’Île-du-Prince-Édouard font partie du regroupement.