(Ottawa) Ottawa n’était toujours pas en mesure de préciser jeudi ce qu’il lui en a coûté pour refaire les dessins du passeport, mais assure que c’est loin d’être 284 millions comme l’indiquait un document déposé au Parlement cette semaine.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Cette information ne reflète pas le budget. […] À l’avenir, nous veillerons à répondre à ce type de questions de manière beaucoup plus détaillée et de façon à éviter tout autre malentendu », a fait savoir jeudi à La Presse Canadienne le bureau du nouveau ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller.

PHOTO DAVID KAWAI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller.

Le chiffre de 284 millions avait été fourni à la députée conservatrice Michelle Rempel Garner en réponse à une question qu’elle avait inscrite au feuilleton. Le document était signé par M. Miller.

Dans sa question écrite, l’élue albertaine cherchait à savoir « qui sont les artistes et les entreprises auxquels on a fait appel pour la conception et les images du nouveau passeport, et combien chacun a été payé pour son travail ».

Sur cet aspect précis, le gouvernement lui a répondu qu’un contrat de 284 millions a été attribué à la Compagnie canadienne des billets de banque « pour fournir cette solution ».

Or, cette somme correspond au « coût des opérations sur 14 ans lié à l’ensemble du programme de passeport, y compris l’entretien, les réparations et la mise à niveau des logiciels », a indiqué une porte-parole du ministre Miller, Bahoz Dara Aziz, dans une déclaration écrite.

Le montant n’est pas entièrement attribuable au projet de modernisation du passeport, et touche à des dépenses normales qui auraient été engagées qu’il y ait ou pas un nouveau passeport.

En fait, Ottawa précise avoir budgété 161 millions pour le projet du nouveau passeport. Cela comprend, indique-t-on, la refonte visuelle, le développement et le déploiement d’imprimantes plus efficaces permettant d’incorporer des dispositifs de sécurité de pointe, l’infrastructure nécessaire à la production du passeport, les salaires, le réaménagement des locaux et les nouveaux logiciels.

Jusqu’à présent, 78,9 millions ont été dépensés aux fins du projet. « Le budget est largement respecté », a insisté Mme Dara Aziz.

Questionnée à savoir combien a donc coûté la conception visuelle du passeport comme le demandait initialement la députée, Mme Dara Aziz a expliqué que le ministère travaille à déterminer le montant exact.

Le gouvernement a dévoilé en mai le nouveau passeport. Celui-ci comprend notamment des caractéristiques de sécurité améliorées. Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre, ce qui rendra le document « plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire ».

Les détracteurs, dont font partie les conservateurs, reprochent au gouvernement d’avoir dépouillé le passeport de certains symboles historiques. Ces images ont été remplacées par des paysages naturels et des éléments de la faune du pays.