Québec et Ottawa promettent d’agir pour « améliorer la fluidité »

Québec et Ottawa haussent le ton dans le dossier de l’aéroport Montréal-Trudeau, où les problèmes se multiplient. Les ministres provinciaux et fédéraux des Transports ont tous deux évoqué jeudi l’urgence d’agir pour « améliorer la fluidité ». À Ottawa, on envisage d’augmenter les investissements dans les infrastructures.

« La ministre n’aime pas ce qui est actuellement rapporté dans les médias. Toutes les organisations ont un rôle à jouer et des responsabilités à assumer pour améliorer l’accès à l’aéroport. […] Les Québécois s’attendent à des actions pour améliorer la fluidité aux abords de l’aéroport. On doit travailler ensemble », a martelé jeudi le cabinet de la ministre québécoise des Transports, Geneviève Guilbault.

Elle réagissait ainsi à un reportage de La Presse paru jeudi, qui abordait les embûches qui s’accumulent à l’aéroport de Montréal, dont les files d’attente en voiture ou en autobus, ou les délais d’attente à la douane. Selon plusieurs observateurs, le pire est probablement à venir, puisque des travaux majeurs doivent prochainement avoir lieu pour augmenter la capacité du débarcadère.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Guilbault

Dans une lettre envoyée au nouveau PDG d’Aéroports de Montréal (ADM) Yves Beauchamp, nommé en juillet, la ministre Guilbault indique vouloir le « convoquer rapidement à une rencontre » pour discuter de « nombreux dossiers », dont la question de la gestion de la circulation.

Mme Guilbault soutient avoir posé des gestes, notamment pour imposer plus de sanctions aux taxis illégaux, l’un des fléaux qui frappent aussi l’aéroport. Mais pour le reste, elle écrit que « les touristes sont en droit de s’attendre à une belle expérience lorsqu’ils fréquentent votre enceinte, qu’ils y entrent ou en sortent ». « Notre métropole est une vitrine et une porte d’entrée majeure du Québec à l’international », insiste l’élue.

« Je souhaite également que nous fassions un suivi serré des étapes à venir dans la mise en service d’une station du Réseau express métropolitain (REM) à ADM. Je vous rappelle que la construction de celle-ci relève de votre responsabilité », poursuit la ministre, en soutenant qu’il sera « impératif » d’avoir une liaison entre l’aéroport et le centre-ville en 2027 pour améliorer les déplacements des voyageurs.

En coulisse, on souligne aussi au gouvernement que la Ville de Montréal « a un rôle très important à jouer dans la fluidité et l’accès à l’aéroport » et « qu’on s’attend à des résultats tangibles pour les citoyens ». « Une grande partie des solutions se trouvent du côté de la Ville et de l’aéroport », insiste-t-on encore.

Plus d’argent en vue d’Ottawa ?

Sur les ondes du 98,5 FM, le ministre fédéral des Transports Pablo Rodriguez a reconnu jeudi que la situation est « compliquée à Montréal ». « Qui est responsable ? Je dirais un peu tout le monde. Tout le monde doit faire un petit peu mieux », a plaidé celui qui vient d’entrer en poste aux Transports.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Pablo Rodriguez

L’élu, qui devait d’ailleurs rencontrer la direction d’ADM, dit « multiplier » les rencontres avec les aéroports, mais aussi les entreprises de sécurité, les contrôleurs et les compagnies aériennes pour se faire une tête sur la problématique. « Il ne faut pas se pointer du doigt. Il y a un paquet de problèmes et il faut les régler […] en mettant tout le monde ensemble. »

Le ministre n’exclut pas d’augmenter les investissements du fédéral dans les infrastructures. « Est-ce que ça prend plus d’infrastructures ? Je vais regarder ça aussi, mais c’est un ensemble », a-t-il dit, en soutenant qu’il faut aussi « assez de monde à la sécurité, assez de monde aux contrôles aériens et aux frontières ».

Dès novembre 2021, l’ancien PDG d’ADM, Philippe Rainville, avait prévenu qu’il faudrait injecter beaucoup d’argent dans l’aéroport Montréal-Trudeau au sortir de la pandémie. À l’époque, M. Rainville parlait de « quelques milliards » pour se refaire une santé financière. Jusqu’ici, ADM a touché 170 millions d’Ottawa, dont 100 millions pour le REM, qui coûtera 600 millions.

« Au-delà de ça, ADM ne reçoit aucune autre subvention gouvernementale et continue défrayer un loyer de 12 % de ses revenus à Transports Canada (68,3 millions en 2022), en plus de paiements en remplacement d’impôts aux municipalités et autres taxes de 45,7 millions en 2022. Le modèle aéroportuaire canadien est ainsi fait », confirme par courriel la porte-parole d’ADM, Anne-Sophie Hamel.

M. Rodriguez rappelle que le projet de loi C-52, déposé par son prédécesseur Omar Alghabra, a justement pour but d’imposer aux acteurs de l’industrie aérienne à « mieux se partager l’information » entre eux. Le projet de loi en question, qui est à l’étude, veut notamment établir des normes de service et forcer les exploitants à diffuser des données de performance y étant liées.

« Il y a des lacunes évidentes. Tout le monde doit faire mieux », a persisté jeudi son cabinet, qui espère une « adoption rapide » de ce projet de loi pour faire en sorte que les aéroports, les compagnies aériennes ou les services frontaliers « soient obligés de travailler mieux ensemble ».