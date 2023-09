(London) Les députés québécois de Justin Trudeau ont affiché un front uni derrière leur chef, mercredi, en plaidant tantôt qu’il ne fallait « pas céder à la panique », tantôt que le premier ministre restait l’homme de la situation, et souvent en minimisant l’importance des sondages.

Les élus qui ont défilé devant les caméras au centre des congrès de London, en Ontario, ont tous accordé un vote de confiance envers leur leader, dont la cote de popularité a dégringolé au courant de l’été, au profit de celle du chef conservateur Pierre Poilievre.

La ministre Diane Lebouthillier y est allée d’une analogie pour expliquer le désir de changement qui semble animer l’électorat au pays. « Quand on était adolescents, on se serait probablement, à un moment donné, tous débarrassés de nos parents pour les changer », a-t-elle illustré.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Diane Lebouthillier

Elle a aussi fait valoir, comme plusieurs de ses collègues, que Justin Trudeau avait conduit ses troupes à la victoire en 2015, en 2019, puis en 2021. Et les libéraux, a dit le ministre Pablo Rodriguez, « sont capables de se renouveler ».

N’empêche, « je pense qu’il y a des gens qui sentent de la nervosité », a renchéri sa collègue Pascale St-Onge lorsqu’on lui a demandé de réagir aux commentaires d’élus libéraux qui remettent en question, sous le couvert de l’anonymat, le leadership de Justin Trudeau.

« Certainement, le caucus québécois est uni derrière le chef, et je suis certaine qu’avec les discussions, au sortir du caucus national, ça va être la même chose », a-t-elle poursuivi, notant que « le seul sondage qui va compter, c’est celui des élections, et ce n’est pas maintenant ».

Même son de cloche en provenance du ministre Steven Guilbeault. « Il y a effectivement de l’inquiétude, mais la meilleure chose qu’il faut faire […], c’est de ne pas paniquer. Il faut prendre une grande respiration. Je pense que la dernière chose que la population a envie de voir, c’est une élection fédérale », a-t-il dit.

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

Et d’ici là, le gouvernement est conscient que certains Canadiens souffrent en raison du coût de la vie et des difficultés d’accès au logement, a indiqué la ministre Mélanie Joly : « On sait que les gens sont frustrés par rapport à l’inflation. […] On sent que la hausse des taux d’intérêt les inquiète, et c’est normal ».

Avant de donner le coup d’envoi à la rencontre du caucus national, mercredi après-midi, le premier ministre Trudeau fera d’ailleurs une annonce sur le logement. Il sera accompagné du ministre responsable du dossier, Sean Fraser, avec qui il aura visité un site de développement de logements abordables à London.

Un petit comité d’accueil attendait les libéraux dans la ville du sud-ouest de l’Ontario ; quelques voitures ont circulé en klaxonnant près du centre de congrès où se tient la rencontre, de même qu’autour de certains hôtels où sont logés certains élus, mardi.