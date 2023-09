(Saguenay) Le premier ministre François Legault s’inquiète du déclenchement possible de grèves dans les secteurs de la santé et de l’éducation à partir de la fin du mois.

Le gouvernement n’a « pas la capacité de payer » les demandes salariales des syndicats, qui doivent renoncer à « la Labatt bleue pour tout le monde », la même augmentation pour tous les corps d’emploi, a-t-il prévenu vendredi.

Au terme de la réunion de son caucus pour préparer la rentrée de l’Assemblée nationale du 12 septembre, le premier ministre a signalé que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 600 000 employés de l’État seront un dossier chaud cet automne.

Il a dit craindre une intensification des moyens de pression des syndicats, déplorant les « menaces de grève » faites par des chefs syndicaux qu’il n’a pas nommés.

J’ai quand même certaines inquiétudes sur les perturbations annoncées par certains syndicats qui vont avoir le droit de grève à la fin du mois. Le premier ministre François Legault

Il veut que les négociations « se règlent le plus rapidement possible », « de façon harmonieuse, sans affecter les services à la population ».

Le premier ministre a plaidé que son offre salariale permet de couvrir l’inflation prévue pour les cinq prochaines années, c’est-à-dire 11,5 %.

Québec a mis sur la table des hausses salariales de 9 % en cinq ans, un montant forfaitaire de 1000 $ et des bonifications de 2,5 % pour certaines catégories de travailleurs.

Le front commun syndical (FTQ, CSN, CSQ et APTS) demande environ 20 % en trois ans.

« Un moment donné, il faut être raisonnable », a-t-il affirmé en disant que la FIQ lui demande de son côté des augmentations salariales de 24 %. « On n’a pas cette capacité-là de payer. »

François Legault n’a pas dit que son offre est finale. Mais il a signalé que le gouvernement n’a pas les moyens de répondre aux demandes syndicales. Mais il a rappelé que l’État québécois est « en déficit » et qu’« il n’est pas question d’augmenter les impôts ou les taxes des Québécois ».

« Un point de plus (d’augmentation salariale), c’est 600 millions par année. Il faudrait qu’ils me disent où je le prends », a-t-il insisté. « Il faut que les chefs syndicaux se rappellent qu’on travaille avec l’argent des Québécois qui est durement gagné par les contribuables. »

Pour François Legault, « le plus grand défi » est d’augmenter le nombre d’infirmières qui travaillent à temps plein, le soir ou encore la fin de semaine. Certaines catégories de travailleurs doivent obtenir davantage que les autres pour répondre à des pénuries, comme les psychologues. « Ce n’est pas simple pour les syndicats » d’accepter ces hausses différenciées, a-t-il signalé.

« Les syndicats comme la FIQ veulent la Labatt bleue pour tout le monde, le mur à mur, la même augmentation. Mais le mercredi en plein milieu de la journée, parfois on a trop d’infirmières dans certains endroits », a-t-il relevé pour justifier l’octroi de primes spéciales pour les quarts défavorables.

« Chantier costaud »

Québec lancera une opération de séduction pour recruter massivement des travailleurs de la construction, un secteur en surchauffe où la pénurie de main-d’œuvre provoque des retards de livraison.

Dans sa mire : les projets d’infrastructures publiques, comme le transport collectif, les écoles et les hôpitaux, la construction de nouveaux logements, mais aussi le développement d’Hydro-Québec à l’heure où les besoins énergétiques du Québec « sont immenses ».

« Il y a aussi le secteur privé, toutes les annonces qu’on a faites et les autres qui s’en viennent pour des usines de batteries ou autres, ça va prendre des employés de la construction », a plaidé M. Legault. « L’idée c’est […] être capable de construire plus et construire plus vite ».

Le gouvernement envisage notamment d’offrir des formations accélérées et de payer les étudiants pendant leurs études, un peu comme il l’a fait pendant la pandémie avec les préposés aux bénéficiaires. Cela se fera avec l’accord de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

« Ceux qui sont peut-être en réflexion pour un choix de carrière ou une réorientation, préparez-vous ! On va arriver avec un chantier costaud cet hiver pour convaincre les gens de venir se former en construction. Ce sont des emplois qui sont bien payés et il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail », a promis le premier ministre.

Loi 40 : Québec va en appel

François Legault a confirmé que le gouvernement fera appel du jugement de la Cour supérieure du Québec, qui a donné gain de cause aux commissions scolaires anglophones dans leur contestation judiciaire de la loi 40 sur la création des centres de services scolaires. La Cour a statué en août dernier que d’abolir les commissions scolaires pour les remplacer par des centres de services scolaires enfreindrait les droits des anglophones.

Prime de 125 $ abolie

La prime quotidienne de 125 $ versée aux députés qui doivent siéger en commission en dehors du calendrier parlementaire sera abolie, a indiqué M. Legault. Après l’avoir d’abord défendue, M. Legault s’est rallié à l’opposition qui a réclamé le retrait de la prime après la publication d’un texte du Devoir, jeudi. Le premier ministre a demandé vendredi au whip en chef du gouvernement de présenter une résolution en ce sens au Bureau de l’Assemblée nationale.

Hydro : Des besoins plus importants

Pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, le Québec aura finalement besoin de plus de 100 térawattheures additionnels d’énergie (l’équivalent d’un demi Hydro-Québec). François Legault a signalé que le nouveau patron de la société d’État, Michael Sabia, fera une « mise à jour » des prévisions qui avaient été présentées par sa prédécesseure. « C’est encore plus que ce qui a été estimé par Sophie Brochu », a confirmé M. Legault qui avait lui-même évoqué jusqu’à 150 Twh. Il a réitéré son intention de construire de nouveaux barrages et d’accélérer le développement éolien. Par ailleurs, le gouvernement envisage toujours de modifier les tarifs résidentiels d’Hydro-Québec. « Est-ce qu’on peut réduire les tarifs la nuit pour brancher notre auto ou notre lave-vaisselle ? Ça fait partie des choses qu’on va regarder », a-t-il dit.