Caucus présessionnel

Une « énergie renouvelée », des propositions « en temps et lieu »

(Saint-Paulin) Marc Tanguay répète qu’il a une « énergie renouvelée », qu’il est « indigné » des échecs du gouvernement Legault, mais de nouvelles idées à proposer viendront plus tard, « en temps et lieu ». Le Parti libéral précisera également cet automne les règles encadrant sa prochaine course à la direction.