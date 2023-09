116 000 bornes de recharge de plus d’ici 2030

(Saguenay) Il sera bientôt plus facile de recharger sa voiture électrique. Le gouvernement Legault ajoutera 116 000 bornes de recharge publiques d’ici 2030. La mesure, qui coûtera 100 millions par année pendant cinq ans, est financée à même le Plan pour une économie verte (PEV).

Pendant que la lutte contre les changements climatiques s’impose comme un thème important de la rentrée parlementaire, avec la multiplication d’évènements météo extrêmes au cours des derniers mois, le gouvernement Legault a annoncé jeudi l’ajout de 116 000 bornes de recharge publiques d’ici 2030. Ces nouvelles infrastructures seront réparties à travers la province « selon les besoins ».

« Notre objectif, et on est convaincu d’y arriver, c’est d’avoir 2 millions de véhicules électriques [sur les routes] d’ici 2030 », a lancé le premier ministre François Legault lors d’une annonce tenue en marge du caucus des députés caquistes, qui se tient jeudi et vendredi à Saguenay. Pas question, a-t-il répété, de sortir le bâton pour réduire le parc automobile du Québec.

PHOTO FRANCIS VACHON, LA PRESSE CANADIENNE François Legault

« Dans certains cas, on espère que dans les grandes villes, avec le transport collectif qu’on est en train d’ajouter, qu’une voiture soit suffisante, même éventuellement aucune voiture. Dans les milieux ruraux, on pense que ça va rester nécessaire d’avoir au moins une voiture, mais on veut que ces voitures-là soient électriques », a-t-il expliqué devant les médias.

M. Legault a exclu à nouveau la possibilité d’imposer une taxe kilométrique. En entrevue à Radio-Canada en début de semaine, le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a évoqué de son côté qu’il va « falloir réfléchir » à « toute la question des taxes au millage ».

« Il n’est pas question d’ajouter de taxes. L’approche qu’on prend, c’est une approche incitative. On donne des avantages fiscaux importants aux personnes qui achètent des voitures électriques, on s’assure d’avoir des bornes de recharge partout au Québec, donc on y va d’une façon incitative », a réitéré M. Legault.

Quelque 172 000 voitures électriques roulent sur les routes du Québec, selon un bilan de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Le gouvernement Legault souhaite que ce chiffre grimpe à 2 millions d’ici 2030. François Legault s’est targué que 42 % de la flotte de véhicules électriques au pays circulent au Québec. Pour les bornes de recharge installées au Canada, 39 % le sont aussi ici, a-t-il précisé.

Stationnements et multilogements

Québec évalue que l’ajout de 116 000 bornes de recharge, dont 6700 bornes de recharge rapide, coûtera 514 millions sur cinq ans. Ces sommes seront puisées à même le Plan pour une économie verte (PEV). Québec souhaite également que d’ici 2030, 35 % des places de stationnement dans les multilogements soient adaptées pour les véhicules électriques, ce qui représentera 600 000 places de stationnement additionnelles, dit-on.

« À Montréal, on va miser entre autres sur la recharge sur rue, dans les stationnements publics également », a expliqué le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui accompagnait le premier ministre. « Ce ne sera pas la même solution pour Montréal qu’en régions. Il y a vraiment une répartition selon le besoin pour que l’usager qui réside dans un appartement sans stationnement […] ait son option », a-t-il ajouté.

En campagne électorale, à l’automne 2022, la Coalition avenir Québec s’était engagée à « accélérer le déploiement de bornes de recharge à la grandeur du territoire québécois ».