(Montréal) Élections Québec prépare un projet pilote de vote par internet pour les élections générales municipales de 2025, dans le but de rendre la participation électorale plus accessible.

La Presse Canadienne

Cette modalité de vote serait offerte à un nombre limité d’électeurs d’une quinzaine de municipalités, afin que la démarche soit prudente et graduelle.

Chaque municipalité serait responsable de ses élections, mais Élections Québec dirigerait le choix du fournisseur ainsi que l’implantation et l’administration de la plateforme. La solution numérique retenue devrait aussi répondre à de nombreuses exigences en matière de sécurité et d’accessibilité.

Le vote par internet serait tenu sur deux périodes de vote de trois jours. Il serait offert en continu, 24 heures par jour, mais pas lors des jours de vote par anticipation ni au jour de l’élection.

Les quelque 15 municipalités participantes au projet pilote devront compter de 20 000 habitants et plus. Elles devront afficher des profils variés et être réparties dans les différentes régions administratives du Québec, afin d’obtenir un portrait global de l’expérience de vote par internet dans les différentes régions.

Pour participer au projet pilote, une municipalité doit d’abord confirmer son intérêt à l’aide d’une résolution de son conseil municipal. Par la suite, les candidatures seront analysées.

Au moins quatre municipalités ont jusqu’ici fait connaître leur intérêt à prendre part au projet pilote : Belœil, en Montérégie, Lévis, Magog et Laval.

Louise Lortie, qui est conseillère municipale du district de Marc-Aurèle-Fortin, à Laval, explique que tout moyen qui vise à faciliter l’accès au vote et à accroître le taux de participation aux élections mérite d’être étudié.

Aux élections municipales de Laval de 2021, le taux de participation s’est élevé à 28 %.