(Ottawa) Le torchon brûle entre les libéraux et les conservateurs. Au premier ministre Justin Trudeau, qui a accusé mercredi l’opposition de bloquer un consensus sur l’ouverture d’une enquête publique, le chef conservateur Pierre Poilievre réplique qu’il s’agit d’un mensonge.

« Justin Trudeau ment lorsqu’il accuse les conservateurs de bloquer le consensus sur une enquête publique sur l’ingérence de Pékin », s’est insurgé le leader de l’opposition officielle dans un communiqué transmis jeudi après-midi.

Il assure que « les conservateurs ont demandé tous les jours cette semaine de se rencontrer pour confirmer une entente, mais ni [le ministre] Dominic LeBlanc ni son bureau n’ont répondu au téléphone ou à un courriel au cours des cinq jours qui se sont écoulés depuis vendredi », a-t-il ajouté.

« Les conservateurs sont assis à côté de leurs téléphones en attendant la décision du premier ministre. Mentir, retarder et blâmer les autres n’y changera rien. C’est lui, et lui seul, qui a le pouvoir d’ouvrir une enquête. Qu’il le fasse aujourd’hui », a tranché Pierre Poilievre.

La veille, le premier ministre a affirmé que les négociations étaient ardues, et il en a imputé la responsabilité au Parti conservateur : « On a de très bonnes conversations avec le Bloc québécois et le NPD, on avance vers un consensus. Mais pour l’instant, c’est les conservateurs qui continuent à bloquer le processus ».

Selon la version présentée jeudi dans le communiqué de Pierre Poilievre, la « dernière proposition de mandat [d’une enquête publique] a été discutée », et « il a été convenu que nous nous rencontrerions à nouveau en début de semaine pour confirmer la formulation finale », y lit-on.

Or, depuis, c’est silence radio. Le bureau du ministre LeBlanc a réclamé davantage de temps, « parce qu’ils n’ont toujours pas de réponse sur la question de savoir s’il faut procéder avec l’enquête qui a été discutée avec les partis », a plaidé le chef Poilievre.

Le ministre Dominic LeBlanc a reçu le mandat de piloter les négociations avec les chefs parlementaires de tous les partis à la Chambre des communes, soit Andrew Scheer (Parti conservateur), Alain Therrien (Bloc québécois) et Peter Julian (Nouveau Parti démocratique).

Le Bloc québécois n’a pas souhaité commenter.

Quant au ministre LeBlanc, il se trouve actuellement au Japon pour une réunion avec ses homologues du G7.