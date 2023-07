Le premier ministre François Legault et le maire de Québec Bruno Marchand

(Québec) Le maire de Québec est confiant que le premier ministre « ne va pas s’étouffer avec son café » lorsqu’il va lire le dossier d’affaires du tramway, remis par la Ville lundi et qui contient une estimation finale du plus grand projet d’infrastructure de l’histoire de la capitale.

Le tramway devait d’abord coûter 3,3 milliards de dollars, puis 3,9 milliards. Il est maintenant admis qu’il en coûtera davantage. La Ville de Québec vient de confier au gouvernement Legault ce qu’elle estimait être le prix final du projet.

Le maire a confirmé mercredi avoir remis en début de semaine le dossier d’affaires. Le document contient une panoplie d’informations, dont la délicate question du coût. « Sur la question du prix, on a une fourchette de prix estimés par des experts du bureau de projet », a dit le maire Bruno Marchand.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR ALSTOM Une maquette du futur tramway de Québec produite par Alstom, qui va livrer le matériel roulant.

« À la lumière du prix des matériaux, à la lumière des hausses, à la lumière de la pénurie de main-d’œuvre… Voici ce qu’on pense être la fourchette raisonnable. Après ça, on va voir comment les consortiums réagissent et s’ils entrent dans cette fourchette-là. »

Le dossier d’affaires est une étape essentielle qui doit aider le gouvernement à préparer le décret du conseil des ministres pour le tramway, sorte de feu vert gouvernemental. Dans le montage financier à 3,3 milliards, Québec devait payer 1,8 milliard et Ottawa 1,2 milliard.

Mais une pandémie plus tard et dans un contexte d’inflation galopante, le projet est passé à 3,9 milliards. Le maire Marchand a déjà dit en entrevue que la facture finale ira au-delà.

L’élu n’a pas voulu dévoiler la « fourchette de prix » indiquée dans le dossier d’affaires remis au gouvernement, pour des raisons évidentes. Les deux consortiums qui vont bâtir les infrastructures du tramway n’ont pas encore déposé leurs dossiers.

Le maire Marchand pense que la fourchette estimée par la Ville ne devrait pas surprendre outre mesure le premier ministre François Legault.

Non, il ne va pas s’étouffer avec son café. C’est sûr qu’il ne va pas s’étouffer avec son café, parce que les communications […] ont été fluides, ça n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Bruno Marchand, maire de Québec

« Je vous confirme que ce n’est pas 36 », a-t-il ajouté en référence au REM de l’Est à Montréal.

Bruno Marchand s’est empressé d’ajouter que les consortiums pourraient déposer des propositions inférieures à la fourchette estimée par la Ville, mais aussi supérieures.

« Ça ne peut pas être à n’importe quel prix et puis ce n’est pas grave, on va faire ce projet-là, dit-il. On va faire ce projet-là, maintenant aux consortiums s’ils veulent le faire de nous donner le juste prix. »

Le maire a indiqué que les offres des consortiums viendraient le 15 octobre. Le décret gouvernemental est attendu pour novembre.

Le projet de tramway de la capitale doit compter 29 stations sur un tracé de 19,3 km. Il doit traverser la ville d’est en ouest, et relier la Haute et la Basse-Ville par un tunnel, avec quelques stations souterraines.