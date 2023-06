Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault

(Ottawa) L’ensemble du caucus conservateur a voté contre la motion présentée par le Bloc québécois pour cesser de financer les énergies fossiles et accélérer la lutte contre les changements climatiques. Les libéraux et les néo-démocrates l’ont appuyée.

« Il faudra que ce gouvernement, qui a la parole verte facile, fasse suivre ses bottines et cesse de subventionner l’industrie des énergies fossiles de façon directe ou détournée, comme il le fait en ce moment, a réagi la porte-parole du Bloc québécois en matière d’environnement, Monique Pauzé.

Les 115 députés conservateurs ont voté contre et 210 élus libéraux, néo-démocrates, verts et indépendants l’ont appuyée dont le député de Richmond–Arthabaska, Alain Rayes, qui était sur les banquettes conservatrices avant l’arrivée de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada. Celui-ci a récemment donné son appui au chef adjoint du Parti vert, Jonathan Pedneault, pour l’élection partielle de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount.

Le Bloc québécois avait utilisé sa journée de l’opposition la semaine dernière pour forcer un débat à la Chambre des communes sur la question des changements climatiques dans la foulée des nombreux incendies de forêt qui brûlent au Québec et ailleurs au pays. Le vote avait lieu lundi après la période des questions.

Elle demandait que « le gouvernement fédéral cesse d’investir dans les énergies fossiles » et « développe des incitatifs […] pour stimuler l’utilisation des énergies renouvelables et du transport collectif » tout en respectant les champs de compétence du Québec.

Les conservateurs, qui s’opposent farouchement à la taxe sur le carbone, ont tenté de présenter leur propre motion pour reconnaître que les changements climatiques « exacerbent la fréquence et l’ampleur des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes » et que le gouvernement fédéral doit « investir davantage » dans sa lutte contre le réchauffement du climat sans toutefois faire mention des énergies fossiles ou de leur rôle dans la crise climatique.

Cette motion conservatrice présentée par le leader adjoint à la Chambre de l’Opposition officielle, Luc Berthold, a rapidement été rejetée. Elle devait obtenir le consentement unanime de la Chambre des communes pour pouvoir être adoptée.

Les incendies de forêt ont mené à l’évacuation de 11 000 personnes au Québec la semaine dernière, en plus de menacer l’industrie forestière. Leur fumée a envahi le ciel du plusieurs grandes villes du nord-est des États-Unis.

Le Bloc québécois réclame la fin de l’ensemble des investissements versés à l’industrie pétrolière et gazière, incluant celles destinées pour la capture et le stockage du carbone qui pourrait l’inciter à produire davantage. Le dernier budget contient notamment un crédit d’impôt de 520 millions sur cinq ans à cette fin.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a défendu cette approche la semaine dernière parce le gouvernement soutient déjà d’autres secteurs industriels « pour qu’ils réduisent leur empreinte carbone ». « Si on le fait pour ces secteurs-là, on va le faire aussi pour le secteur du pétrole et du gaz », avait-il dit en entrevue à La Presse.

Il avait indiqué que le gouvernement avait déjà éliminé les subventions internationales aux énergies fossiles l’an dernier, un effort salué par l’organisation Oil Change International. Ces montants octroyés aux entreprises canadiennes pour des projets pétroliers et gaziers à l’étranger totalisaient 2,5 milliards en 2018, selon son cabinet. Il doit également présenter un cadre d’ici l’automne pour éliminer les subventions domestiques.

Le financement direct et indirect des énergies fossiles, directes et indirectes, s’élevait en tout à plus de 20 milliards en 2022, selon le groupe Environmental Defence qui a tenté d’en faire le décompte.

Le gouvernement s’est fixé comme cible de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Il vise la carboneutralité d’ici 2050.

Mike Norton, le directeur du Centre de foresterie du Nord, un centre de recherche du ministère des Ressources naturelles a affirmé lors d’une séance d’information la semaine dernière que « les incendies de forêt sont inévitables au Canada, mais que les changements climatiques les rendent plus graves ». La particularité cette année est le fait qu’ils surviennent au printemps en raison du temps anormalement chaud et sec au lieu de se produire durant plus tard durant l’été.