De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine : François Bonnardel

Le ministre de la Sécurité publique a fait ce qu’il fallait en temps de crise. Il était présent tout en restant juste assez discret. Il ne reculait pas devant les questions, il était direct et clair, et il a su être empathique sans donner de faux espoirs. Il a reconnu que les ressources manquaient – le Québec est équipé pour gérer environ 40 incendies, alors qu’il y en a trois fois plus. Les plans de contingence relèvent des municipalités, de la Sûreté du Québec et de la Sécurité civile, mais le ministre a tout de même la responsabilité de coordonner ces équipes. Il faut aussi saluer le travail des maires qui ont protégé leur ville ou qui ont assisté les opérations d’évacuation, comme ceux entre autres de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Roberval.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine : Maxime Bernier

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

Par où commencer ? Peut-être par dire que cet homme a déjà été ministre des Affaires étrangères du Canada et qu’il se démarque aujourd’hui par sa capacité à fabriquer des mensonges risibles dans le but de semer la confusion et la colère et, chose encore plus importante à ses yeux, de faire parler de lui. Alors que les incendies de forêt font rage, ce pyromane bas de gamme a accusé des écoterroristes de les avoir allumés volontairement. Comment un homme peut-il à ce point déraper dans le délire paranoïaque et haineux ? Prochaine étape pour M. Bernier : trouver des VHS du studio de Hollywood où l’alunissage d’Apollo 11 a été filmé…

Paul Journet, La Presse

Citation de la semaine

On va être obligé de laisser brûler Clova. Le premier ministre François Legault, annonçant lundi que ce village forestier de la Haute-Mauricie allait y passer en raison des incendies de forêt. La SOPFEU s’est empressée de nuancer : même si les avions-citernes avaient cessé le combat, des pompiers se battaient toujours au sol pour protéger le hameau. Le village a finalement échappé aux flammes.

Fitzgibbon, ministre de « l’Écologie » ?

Est-ce que le ministre de l’Économie, de l’Innovation, de l’Énergie, du Développement économique régional, de la Métropole et de la région de Montréal ajoutera une nouvelle corde à son arc ? Pierre Fitzgibbon s’est autodéclaré ministre de l’Écologie après que son vis-à-vis de Québec solidaire, Haroun Bouazzi, s’est emmêlé les pinceaux en formulant une question au Salon bleu. Le député talonnait M. Fitzgibbon sur le développement de la filière batterie avec du gaz fossile. « Est-ce que le ministre de l’Écologie est d’accord pour donner des millions à un projet qui augmente les gaz à effet de serre au Québec ? », a tonné M. Bouazzi, sans se rendre compte de son lapsus. « Je suis ministre de l’Écologie », a affirmé M. Fitzgibbon sans broncher, provoquant les éclats de rire sur les banquettes. Après tout, tant qu’à être superministre…

Un nouvel emblème pour le Québec ?

PHOTO MATTHIEU GAUVAIN, WIKICOMMONS Le papillon amiral

Cette fois, ce sera la bonne ? La députée caquiste Agnès Grondin revient à la charge avec un projet de loi pour que le Québec se dote d’un insecte emblématique : l’amiral blanc, un papillon. Elle avait déposé un autre texte législatif en ce sens, en 2021, mais celui-ci n’avait jamais été étudié et adopté. L’objectif est de modifier la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec pour que l’amiral soit reconnu comme l’insecte officiel de la province. Cette loi reconnaît pour le moment une fleur, un arbre et un oiseau comme emblèmes du Québec : l’iris versicolore, le bouleau jaune et le harfang des neiges.

Une hausse salariale qui s’invite dans les négos

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel

Comme d’autres caquistes, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, brillait par son absence mardi lors de l’adoption au Salon bleu de la loi du gouvernement pour hausser dès maintenant le salaire des élus de 30 %. C’était probablement inapproprié de se lever en Chambre pour voter en faveur d’une telle augmentation alors qu’elle offre 9 % sur cinq ans aux 600 000 employés de l’État… Mais Sonia LeBel ne peut esquiver le sujet indéfiniment… Elle a d’ailleurs reconnu que cette augmentation salariale des députés s’invite dans les négociations avec les syndicats. « L’actualité trouve toujours son chemin aux tables de négociation », a-t-elle laissé tomber. Les syndicats ont bien noté l’adoption de cette loi…

Combattre le feu par les feux

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau

Quel est le lien entre l’ingérence chinoise et les incendies de forêt ? Aucun, dites-vous ? Vous avez raison. Sauf si vous êtes Justin Trudeau et que, las des questions sur l’enjeu brûlant de l’ingérence étrangère, vous choisissez plutôt de parler des arbres qui brûlent un peu partout au pays. À la décharge du premier ministre, l’échange a eu lieu mercredi, jour où il répond à toutes les questions en Chambre. « Mais j’aimerais ça à un moment donné qu’on mette un peu plus de sérieux dans cette noble assemblée et qu’on réponde vraiment aux questions », est intervenu en fin de séance le leader parlementaire du Bloc québécois à la Chambre des communes, Alain Therrien.

Mère au front contre C-35

La députée conservatrice Laila Goodridge, nouvellement maman, a été envoyée au front pour s’opposer à l’interruption du débat sur le projet de loi C-35, qui vise à pérenniser le programme national de garderies. Elle n’était pas seule : le petit Aodhan, même pas 2 mois, dormait paisiblement dans son écharpe porte-bébé. « Des centaines de familles, de parents, de mamans et de papas m’ont dit qu’ils n’arrivent même pas à trouver une seule place. Ils ont besoin de souplesse. Ils n’ont pas besoin de services de garde du lundi au vendredi, sur le modèle dicté par Ottawa », a plaidé l’élue albertaine. La motion a malgré tout été adoptée, et le projet de loi C-35 se dirige vers une approbation lors du vote final, grâce à l’appui des néo-démocrates.

Le Sénat ne se fera pas presser

Le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu a donné lieu à une nouvelle prise de bec entre libéraux et conservateurs, cette fois au Sénat. « Back off ! », a répondu le leader des sénateurs conservateurs, Don Plett, sur Twitter face à la pression du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui souhaite voir C-21 obtenir la sanction royale avant la pause estivale. Il risque fort bien de devoir attendre à l’automne. La Chambre haute a été saisie du projet de loi le 18 mai, et il n’est pas question que ses travaux se déroulent au pas de course, a fait savoir M. Plett. Il juge toujours que C-21 cible les propriétaires légitimes d’armes à feu malgré les compromis faits par les libéraux.

Le Parlement hybride, là pour de bon

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Le chef conservateur, Pierre Poilievre, à la Chambre des communes

Les débats et les votes à distance, autorisés à la Chambre des communes durant la pandémie, pourraient bientôt devenir permanents. Les libéraux veulent maintenir le Parlement hybride, n’en déplaise aux interprètes chez qui cela a causé une hausse du nombre de blessures auditives. C’est la voie de l’avenir, selon le leader du gouvernement en Chambre, Mark Holland, parce que cela donne davantage de flexibilité aux députés. Les conservateurs s’y opposent, mais pas les néo-démocrates. Le Bloc québécois ne rejettera pas la motion, mais il estime tout de même que le mode hybride peut nuire à la reddition de comptes du gouvernement. M. Holland a accusé les conservateurs d’inventer des problèmes techniques lors de votes pour faire de l’obstruction. « La présidence soupçonne que ces difficultés n’étaient pas de nature technologique », a conclu le président de la Chambre jeudi.