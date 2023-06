Les incendies de forêt hors de contrôle et un temps sec annoncé pour les cinq prochains jours pour l’ouest de la province inquiètent le gouvernement du Québec, qui doit laisser le village forestier de Clova brûler. « C’est du jamais vu », a dit François Legault. Il affirme que les pompiers en auront « pour l’été » pour éteindre tous les brasiers.

« Malheureusement [pour le village de] Clova, on a perdu le contrôle, on va être obligé de laisser brûler Clova », a laissé tomber le premier ministre du Québec lors d’une visite au centre des opérations gouvernementales.

Ce village est intégré à la ville de La Tuque et est situé au sud-ouest du réservoir Gouin, à près de 500 km de Montréal, et compte une trentaine de résidents.

M. Legault s’inquiète pour tout l’ouest du Québec. « Ce qui est inquiétant aujourd’hui c’est l’Abitibi. Normétal, Lebel-Sur-Quévillon, c’est un autre feu qui se rapproche de Lebel-sur-Quévillon », a-t-il dit.

« On prévoit du temps sec pour les 5 prochains jours. La région va être la région à suivre de plus proche », a ajouté M. Legault. Il s’en fait un peu moins pour Sept-Îles et la Côte-Nord, puisque de la pluie est annoncée dans les prochains jours.

« On en a pour longtemps. Éventuellement il va falloir s’occuper du bois. C’est exceptionnel. C’est du jamais vu qu’il y en ait autant que ça. On peut faire un lien avec les changements climatiques », a-t-il dit.

Il a ajouté que le gouvernement du Québec n’avait les ressources pour couvrir qu’une trentaine d’incendies de forêt simultanément. Il y en a presque 150 en cours actuellement.

« Si ça brûle, tout brûle »

À Clova, c’est l’état de choc.

Déjà vendredi, la petite population avait été évacuée en raison des feux qui se faisaient de plus en plus menaçants. Mais la communauté espérait que les pompiers et les bénévoles puissent repousser les flammes et sauver les habitations.

« Pour l’instant, les pompiers de la SOPFEU sont sur place et tout ce qu’ils essaient de faire, c’est de sauver la ligne électrique. Ils n’essaient pas de sauver le village. Ils essaient de sauver la ligne qui alimente les villes », explique Charlotte Morrissette, gestionnaire des opérations chez Air Tamarac, une pourvoirie de Clova.

Le secteur attire des touristes en été pour la pêche et pour les sentiers de véhicules tout-terrain. Une auberge, un restaurant et une station-service sont installés au cœur du hameau.

Mme Morrissette a évacué Clova dès que l’avis a été émis, vendredi. Mais d’autres citoyens ont décidé de rester pour surveiller leur maison ou leur chalet, raconte-t-elle. « Les gens sont inquiets. Ils ont peur que ça brûle surtout qu’on est entouré de forêt. Les arbres sont proches des maisons. Donc, si ça brûle, tout brûle. »