(Ottawa) La saison des incendies de forêt risque d’être particulièrement sévère tout l’été, a mis en garde le premier ministre Justin Trudeau lundi. La superficie brûlée et le nombre de foyers d’incendie sont déjà sans précédent à la grandeur du pays.

« C’est une période effrayante pour beaucoup de gens », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Le gouvernement fédéral a répondu à trois demandes d’aide à ce jour, celles du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberta.

Les dernières données indiquent qu’en date de dimanche soir, 413 incendies de forêt sont actifs dans l’ensemble du pays, dont 249 sont considérés hors de contrôle. Ces données changent chaque heure, ont indiqué des fonctionnaires lors d’une séance d’information.

La carte montre des incendies dans presque toutes les provinces et territoires à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et le Nunavut. La situation la plus critique se trouve au Québec où de nombreux incendies ont été déclenchés par la foudre.

En tout, 26 206 personnes sont actuellement évacuées dans cinq des dix provinces canadiennes et l’un des trois territoires. En tout, 120 000 personnes ont dû quitter leur domicile à un moment ou à un autre en raison des incendies de forêt depuis le début de l’année.

Près de 3,3 millions d’hectares ont été brûlés à ce jour par un total de 2214 incendies de forêt qui se sont déclenchés beaucoup plus tôt qu’à l’habitude en raison du temps chaud et sec.

Chaque province est responsable de la lutte contre les incendies de forêt sur son territoire, mais elles peuvent obtenir de l’aide du Centre interservices des incendies de forêt du Canada. Près de 200 pompiers ont ainsi été déployés dans d’autres provinces. Des pompiers des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud sont également venus prêter main-forte. Ils sont 957 au total.