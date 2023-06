(Ottawa) David Johnston a toujours la confiance du premier ministre, malgré qu’une majorité de députés aient voté en faveur de sa démission.

La Presse Canadienne

Justin Trudeau a dit être déterminé à maintenir en place l’ex-gouverneur général en tant que rapporteur spécial du Canada sur l’ingérence étrangère.

De passage à Toronto, vendredi, le premier ministre a affirmé attendre avec impatience les audiences publiques que M. Johnston doit tenir « dans tout le pays » au cours des prochains mois avant de publier un rapport final d’ici la fin octobre.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

La Chambre des communes a adopté plus tôt cette semaine une motion du Nouveau parti démocratique, avec l’appui des députés conservateurs et bloquistes, qui exhortait M. Johnston à se retirer et demandait au gouvernement de déclencher une enquête publique.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a réitéré vendredi que M. Johnston devait partir, mais qu’il ne nommerait pas un remplaçant. Selon lui, tous les partis doivent plutôt travailler ensemble afin de s’entendre sur un nouveau chien de garde ayant fait ses preuves en matière d’objectivité.

M. Poilievre a critiqué le rôle de rapporteur spécial comme étant un « faux travail ». Il a aussi remis en question la capacité de M. Johnston à examiner objectivement la manière dont le gouvernement libéral traite les ingérences étrangères alléguées en raison de ses liens avec la famille Trudeau.

M. Johnston a défendu son intégrité et minimisé ses relations avec le premier ministre, soutenant cette semaine qu’il avait l’intention de rester dans ses fonctions.