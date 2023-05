(Montréal) Québec solidaire annonce un nouveau whip.

La Presse Canadienne

C’est la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, qui assumera ce nouveau rôle dès jeudi, soit celui de whip du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale.

Mme Mendez succède à Ruba Ghazal, qui a cédé sa place après avoir annoncé le 21 mai dernier qu’elle se lance dans la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire (QS). Mme Ghazal dit vouloir ainsi « se consacrer pleinement à la course ».

La députée de Mercier, âgée de 45 ans, est la première candidate officiellement en lice pour succéder à Manon Massé dans le rôle de co-porte-parole de Québec solidaire.

Lors de l’annonce dimanche alors qu’elle était en entrevue à La Presse Canadienne, Mme Ghazal a promis de faire de l’indépendance du Québec une priorité.

Ruba Ghazal a raconté avoir mûrement réfléchi à ce qu’elle pourrait proposer aux militants pour faire avancer son parti. Elle a conclu qu’il fallait placer l’indépendance, la langue et la culture au cœur de son action politique.

Parmi les autres noms qui circulent pour une éventuelle candidature, il y a ceux de la députée de Sherbrooke Christine Labrie, qui est en toujours en réflexion.

L’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, est également une candidate pressentie dans la course pour le poste de porte-parole féminine de QS.

La campagne durera officiellement 13 semaines. Les candidates doivent amasser 500 signatures de membres en règle provenant de six régions et 20 circonscriptions différentes. Des débats sont prévus durant cette période.

Le congrès qui élira les porte-parole de QS aura lieu du 24 au 26 novembre. C’est lors de ce week-end que Manon Massé quittera ses fonctions de co-porte-parole. On s’attend à ce que M. Nadeau-Dubois reste en poste.

– Avec la collaboration de Caroline Plante