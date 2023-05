(Ottawa) Justin Trudeau insiste : les informations colligées par le SCRS sur la campagne de Pékin visant Michael Chong et des membres de sa famille ne se sont jamais rendues à lui. Il a toutefois offert peu de détails sur les raisons de ce cafouillage, que deux de ses anciens ministres ont dénoncé.

Le premier ministre a préféré se tourner vers l’avenir plutôt que de s’étendre sur ce qui a pu se produire au sein de la haute fonction publique, ou encore pour quelle raison il a affirmé que le rapport produit en juillet 2021 par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’était « pas sorti » de l’agence.

« J’ai partagé l’information la plus exacte que j’avais à ce moment, tant à Michael Chong qu’aux Canadiens », a plaidé le premier ministre lors d’un point de presse en marge du congrès national libéral qui se tient à Ottawa. Invité à expliquer d’où il avait obtenu ces renseignements, il a dit ne pas vouloir « entrer dans le détail ».

Dans les faits, le document a été partagé : avec le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre, avec des ministères et avec le Bureau du conseil privé, le ministère du premier ministre. C’est ce que l’actuelle conseillère à la sécurité nationale, Jody Thomas, a annoncé jeudi à Michael Chong.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Michael Chong

L’apathie de la machine gouvernementale à d’aussi hauts échelons a été déplorée par deux anciens ministres libéraux, John McCallum – aussi ex-ambassadeur du Canada en Chine – et l’ancienne ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.

« Qu’un tas de gens à Ottawa savaient que la famille du député Chong était ciblée par les Chinois, décidé de ne pas le lui dire, et qu’il n’y ait aucune conséquence apparente est épouvantable sur les plans personnel, politique et diplomatique. Mais pas surprenant d’après mon expérience. Soyons sérieux », a écrit Mme McKenna sur Twitter, jeudi.

« Entièrement d’accord », a renchéri son ancien collègue McCallum.

Expulsion de diplomates

Justin Trudeau n’avait pas de nouveau à partager sur l’éventualité que le Canada puisse expulser Zhao Wei, le diplomate du consulat de Toronto qui a orchestré ces manœuvres contre le conservateur. « Ce n’est pas une petite chose d’expulser des diplomates, et c’est quelque chose qui doit être pris au sérieux », a-t-il argué.

« Et je peux vous assurer que la ministre [des Affaires étrangères Mélanie Joly] est en train de regarder de façon détaillée les options et les justifications, et penser aussi aux conséquences possibles. Mais nous allons agir de la bonne façon », a enchaîné le chef libéral.

Le gouvernement Trudeau a convoqué jeudi l’ambassadeur de la Chine au Canada, Cong Peiwu, afin de lui adresser des réprimandes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cong Peiwu

Sur le site de l’ambassade, un porte-parole de l’envoyé de Xi Jinping a « vigoureusement protesté contre la menace d’expulser le personnel diplomatique et consulaire chinois concerné sur la base de rumeurs de la soi-disant "ingérence de la Chine" amplifiées par certains politiciens et médias canadiens ».

Car ceux-ci, « dans une tentative de faire des gains politiques et d’attirer l’attention, poussés par des préjugés idéologiques », ont « manipulé les questions liées à la Chine, attaquant et discréditant la Chine », a-t-on aussi protesté dans le camp chinois.

Et si Ottawa continue ses « provocations », Pékin ripostera à tout coup, « jusqu’à la fin », a-t-on conclu.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

La ministre Joly a convenu que les risques de représailles sont un facteur qu’Ottawa tient en considération.

« Il est important que les Canadiens sachent [que] ce que nous avons appris de l’expérience des deux Michael, c’est que […] la République populaire de Chine prendra des mesures », a-t-elle exposé devant un comité de la Chambre des communes.

Les trois partis d’opposition estiment que le gouvernement doit procéder à une ou des expulsions.

L’affaire Michael Chong a été révélée par le quotidien The Globe and Mail, qui a publié lundi des extraits du rapport secret produit en juillet 2021 par le SCRS, dans lequel on apprend que l’élu ontarien et des membres de sa famille à Hong Kong ont été visés par des menaces dans le cadre d’un stratagème chinois.

Le principal intéressé l’a appris par les journaux. Justin Trudeau aussi, selon ses dires.