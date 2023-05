(Ottawa) Le conservateur Michael Chong l’a entendu de la bouche des plus hauts responsables de la sécurité nationale : Pékin a bel et bien déployé une campagne de harcèlement contre des membres de sa famille à Hong Kong. S’il ignore toujours quand le gouvernement Trudeau en a été informé, il sait une chose : le diplomate chinois qui a orchestré le tout depuis Toronto aurait dû être renvoyé « hier ».

L’élu a eu la confirmation de ce qu’il redoutait lors d’une réunion organisée par Justin Trudeau dans une pièce de l’édifice de l’Ouest, et à laquelle ont participé la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault.

Ce dernier lui a lu l’extrait d’un rapport du SCRS préparé en juillet 2021 qui a été publié lundi dans le Globe and Mail. « Il a lu les passages qui me concernaient, qui confirment qu’un diplomate du consulat de Toronto a pris pour cible des membres de ma famille à Hong Kong », relate le député Chong en entrevue, mercredi.

Il ne sait toujours pas, à l’issue de cette réunion, à quel moment le gouvernement a été informé de la situation. « Ils vont tenter de voir si les bureaux des ministres l’ont été ou pas », explique le député, dont la formation avait posé cette question à de nombreuses reprises la veille à la Chambre des communes.

Chose certaine, maintenant, le « chat est sorti du sac », souligne M. Chong, dont le père était chinois et la mère, néerlandaise. « C’est public désormais. Tant de familles doivent souffrir en silence, et leurs histoires ne sont pas racontées », lâche-t-il. Et si le Canada ne sévit pas, son inaction sera une invitation pour tous les régimes autoritaires, prévient-il.

« Ce diplomate [Zhao Wei] aurait dû être expulsé hier. À mon avis, le gouvernement n’a d’autre choix que de le déclarer persona non grata, d’autant plus que cette information est publique. S’il ne le fait pas, il envoie au monde le message que le Canada est ouvert à ce genre d’ingérence, et qu’il n’y a aucune conséquence », s’indigne l’élu ontarien.

Et le message sera entendu très clairement par des pays autoritaires comme la Russie ou l’Iran, qui intimident déjà leurs diasporas au Canada, argue Michael Chong.

Calcul politique ou dysfonctionnement ?

Les zones d’ombre entourant son histoire, qu’il a été « extrêmement déçu d’apprendre » des mois plus tard, demeurent pour l’instant. « Ça peut être deux choses : soit c’était un calcul politique de la part du gouvernement Trudeau, soit c’était un dysfonctionnement complet de la machine gouvernementale », suppose le député Chong.

« D’une façon ou d’une autre, c’est décevant, et il faut des réponses, et vite », conclut-il.

Le forum le plus approprié pour en obtenir est la Chambre des communes, selon lui.

Dans l'arène, la veille, Justin Trudeau a juré qu’il voulait aller au fond des choses. Et dans les banquettes libérales, on s’est indigné face à la suggestion que l’affaire aurait pu être étouffée pour des motifs partisans. « Il est scandaleux de prétendre qu’un élu appuierait une attaque contre un autre élu », s’est insurgé le ministre Marco Mendicino.

Les libéraux ont été pilonnés pendant toute la séance sur ces révélations – incluant par Michael Chong, qui s’est retrouvé dans le viseur chinois après avoir parrainé, en février 2021, une motion reconnaissant l’existence d’un génocide contre les Ouïghours, dans le Xinjiang.

Lorsqu’il s’est levé pour poser une question sur le scandale le touchant personnellement, le député a été chaudement ovationné par ses pairs. « Ça m’a fait chaud au cœur. Avoir l’appui des collègues, c’est de nature à renforcer les convictions et la détermination », dit Michael Chong.

L’ambassade de la Chine au Canada n’a pas répondu aux questions envoyées par courriel au sujet de Zhao Wei.