Menaces contre un député et sa famille

L’ambassadeur de Chine convoqué, Trudeau contredit par sa conseillère en sécurité

(Ottawa) La campagne d’intimidation mise en œuvre par le régime de Xi Jinping contre le conservateur Michael Chong et sa famille vient de valoir une convocation à l’ambassadeur de Pékin à Ottawa. Et l’affaire est encore loin d’être terminée, alors que le député en question a été informé que le rapport du SCRS a bel et bien circulé dans les plus hauts rangs du gouvernement, contrairement à ce que Justin Trudeau disait la veille.