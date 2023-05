(Ottawa) Au cas où ce n’était pas encore clair, Justin Trudeau l’a confirmé jeudi soir au congrès national du Parti libéral : la campagne électorale est déjà commencée, à tout le moins officieusement.

Les références au chef conservateur Pierre Poilievre étaient omniprésentes dans le discours d’ouverture livré par le premier ministre. Tantôt nommément, tantôt indirectement, il s’en est pris à son adversaire en prévision du prochain scrutin, qui aura lieu au plus tard à l’automne 2025, mais qui pourrait survenir avant.

Les conservateurs, a-t-il lancé, trouvent que les politiques libérales sont « trop woke », en misant sur ce terme fourre-tout certain de capter l’attention.

« Trop woke ! ? Eh, Pierre Poilievre, il est temps que tu te réveilles », s’est exclamé en anglais Justin Trudeau avant d’énumérer quelques-unes de ces politiques, dont les investissements en énergie verte, la création d’un programme national de services à la petite enfance et son cabinet paritaire, salué il y a peu par Joe Biden.

Et le Canada n’est « pas brisé », contrairement à ce que le chef conservateur prétend, a-t-il martelé au centre Shaw, à Ottawa, où la salle était évidemment moins hostile que ne l’est la Chambre des communes en ce moment, alors que son gouvernement est empêtré dans les affaires d’ingérence chinoise.

L’alternative conservatrice à la « vision positive » libérale est « trop sombre », a encore insisté Justin Trudeau avant de se lancer dans une nouvelle salve d’attaques, dans une démonstration de leadership visant à fouetter les proverbiales troupes libérales.

Est-ce que le populisme de Pierre Poilievre va vous faire voir un médecin plus rapidement ? Est-ce ses coupures vont aider un jeune à trouver un logement ? Est-ce que ses slogans vont créer plus d’emplois pour nos communautés ? Non. Parce qu’il n’a pas de plan sérieux. Justin Trudeau

Conseiller d’investir dans les cryptomonnaies, courtiser des groupes anti-femmes sur YouTube, être à la tête d’un parti dont certains élus vont luncher avec une politicienne allemande « xénophobe », tout cela est « le contraire d’un leadership responsable », a enchaîné le chef libéral.

« Même Erin O’Toole savait cela », a raillé Justin Trudeau en parlant du prédécesseur de Pierre Poilievre, qu’il a battu en 2021.

Évoquant ce scrutin ainsi que les précédents de 2019 et 2015, alors que les Canadiens ont « choisi une vision positive pour l’avenir », le premier ministre a mis la table en prévision du prochain. « Aujourd’hui, on a à nouveau ce choix à faire. Et ce choix est maintenant plus important que jamais », a-t-il soutenu.

Poilievre aussi dans la ligne de mire de Joly

Le premier ministre a été précédé sur scène par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui ne s’est pas privée de décocher des flèches à l’intention du chef conservateur Pierre Poilievre, l’accusant d’être prêt à « tout faire pour satisfaire les éléments les plus extrêmes de sa base ».

« Et ceux qui croyaient qu’il se calmerait une fois qu’il aurait gagné la course au leadership le constatent maintenant : il ne changera pas. C’est l’exception qui confirme la règle : Pierre Poilievre, on ne gagne jamais à le connaître ! », s’est-elle moquée.

La ministre Joly n’a pas non plus épargné les bloquistes : « Ce n’est pas le Bloc québécois qui est capable de défendre nos intérêts contre la droite radicale et de nous faire progresser au sein du pays. On se rappelle que lorsque Stephen Harper a coupé les vivres à Radio-Canada, le Bloc avait 49 députés en Chambre ».

Ni Justin Trudeau ni Mélanie Joly n’ont fait mention du NPD dans leur allocution.

En attendant Chrétien et Clinton

Le congrès biennal libéral, qui pourrait être le dernier avant les prochaines élections fédérales, s’est ouvert jeudi dans la capitale fédérale, et il se poursuit jusqu’à samedi. Justin Trudeau quittera l’évènement avant sa conclusion pour s’envoler vers Londres, où il assistera à la cérémonie de couronnement de Charles III.

La journée de vendredi sera marquée par les participations de l’ancien premier ministre libéral Jean Chrétien et de l’ex-candidate démocrate à l’élection présidentielle, Hillary Clinton. Le premier partagera la scène avec le ministre François-Philippe Champagne, et la deuxième, avec la vice-première ministre Chrystia Freeland.