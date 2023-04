(Ottawa) Justin Trudeau « prend les Canadiens pour des valises » quand il soutient qu’il n’était pas au courant que la Fondation Pierre Elliott Trudeau a organisé, en avril 2016, six mois après la victoire des libéraux, une rencontre avec des sous-ministres dans l’édifice Langevin, qui abrite le bureau du premier ministre, selon le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre.

M. Trudeau martèle depuis trois semaines qu’il existe un mur entre lui et la Fondation Pierre Elliott Trudeau depuis 10 ans, soit depuis qu’il est devenu chef du Parti libéral du Canada. La Presse a révélé lundi que le Bureau du Conseil privé – le ministère du premier ministre – et la Fondation ont organisé une table ronde sur le pluralisme en 2016 dans une salle qui se trouve dans le même édifice que les bureaux du premier ministre.

Selon des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, cette table ronde a permis de réunir, outre le président et directeur-général de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, Morris Rosenberg, les sous-ministres de cinq ministères différents – le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Patrimoine, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le ministère de l’Emploi et du Développement social, et le ministère de l’Immigration.

Deux sous-secrétaires du cabinet fédéral relevant du Bureau du Conseil privé étaient également présents à cette rencontre de 90 minutes qui a commencé à 15 h le lundi 11 avril 2016 à la salle 415 du quatrième étage – une salle qui est parfois utilisée par le bureau du premier ministre.

Une porte-parole du premier ministre, Alison Murphy, a indiqué que M. Trudeau n’était pas au courant que cet évènement avait eu lieu à l’édifice Langevin. « Ni le premier ministre, ni le personnel du premier ministre n’ont participé à cette réunion. Le premier ministre n’en a pas eu connaissance de cette réunion », a affirmé Mme Murphy.

Celui qui dirigeait la Fondation à l’époque, Morris Rosenberg, qui était auparavant sous-ministre aux Affaires mondiales, a aussi assuré que Justin Trudeau n’était pas à la table. « Le premier ministre n’était pas là, absolument pas », a-t-il certifié au téléphone, en décrivant les objectifs de la rencontre tel qu’ils sont explicités dans les documents.

Aux Communes, lundi, le chef conservateur Pierre Poilievre et le leader parlementaire du Bloc québécois Alain Therrien ont mis en doute cette affirmation.

Le premier ministre a passé des vacances chez de généreux donateurs à la Fondation Trudeau, mais dit qu’il ne le savait pas. La Fondation Trudeau a reçu des dons de Pékin qui ont été facilités par son frère, mais il dit qu’il ne savait pas. […] Maintenant, il y a des réunions avec la Fondation Trudeau, dans le bureau du premier ministre, avec de hauts fonctionnaires, mais il ne savait. Est-ce que le premier ministre prend les Canadiens pour des valises ? Pierre Poilievre, durant la période de questions

« On se demandait pourquoi la Chine cherchait tant à se rapprocher de la Fondation Trudeau. La Presse donne la réponse ce matin. En 2016, au même moment où la Chine lui signait un gros chèque, la Fondation Trudeau participait à une rencontre directement au bureau du premier ministre avec pas un, pas deux, pas trois, mais cinq sous-ministres. Pendant ce temps-là, le premier ministre répète sans cesse qu’il n’a aucun lien avec la Fondation depuis 10 ans. Est-ce qu’il ignore ce qui se passe dans son propre bureau ou il prend les Québécois pour des valises ? », a renchéri plus tard le député bloquiste Alain Therrien.

Il a par la suite réclamé à nouveau la tenue d’une enquête publique indépendante sur l’ingérence chinoise.

En l’absence du premier ministre, c’est le leader du gouvernement en Chambre, Mark Holland, qui a répondu aux nombreuses salves des partis de l’opposition.

M. Holland a réaffirmé que M. Trudeau n’a plus de lien, direct ou indirect, avec la Fondation Trudeau depuis plus de 10 ans. Et il a souligné que le premier ministre n’a pas été informé de la tenue de cette rencontre.

« Comme le premier ministre a déclaré à plusieurs reprises, il n’a aucun lien direct ou indirect avec la Fondation. C’est clair et je peux le répéter encore et encore. Mais les faits sont importants dans la Chambre. Peut-être que le député d’en face envisage une autre carrière et veut écrire des romans. Mais les faits sont importants », a-t-il affirmé.

Selon les partis d’opposition, cette affaire soulève de nombreuses questions sur la proximité entre Justin Trudeau et la fondation qui porte le nom de son père. D’autant que cela s’ajoute aux révélations selon lesquelles une employée clé du bureau du Justin Trudeau, Zita Astravas, a réclamé, en novembre 2016, des détails à la Fondation Trudeau sur un « don chinois » qui avait été fait à la Fondation cinq mois plus tôt. Le quotidien The Globe and Mail enquêtait alors sur la provenance de ce don.

Avec William Leclerc et Katia Gagnon, La Presse