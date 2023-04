(Québec) Les chefs de partis politiques ont salué le courage de Catherine Fournier, qui a fait le choix de révéler qu’elle est la jeune femme agressée sexuellement par l’ex-député du Parti québécois Harold LeBel, reconnu coupable en novembre dernier. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a défendu la gestion de l’affaire au sein du PQ.

L’ordonnance de non-publication qui interdisait aux médias de diffuser le nom de la mairesse de Longueuil, qui était députée péquiste au moment des faits, a été levée mardi matin aux alentours de 9 h, sur ordre d’un juge. C’est la principale intéressée qui avait elle-même demandé que son identité soit rendue publique, disant vouloir franchir une nouvelle étape dans son cheminement.

Elle a expliqué sa décision en affirmant qu’elle souhaitait « faire œuvre utile » en en aidant à « démystifier cet inconnu que représente le parcours d’une personne victime d’agression sexuelle à travers le système judiciaire ».

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a été questionné à ce sujet lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale. « Si j’ai quelque chose à dire à la victime aujourd’hui, c’est de dire, au terme de ce processus-là qui, sans aucun doute, a dû être douloureux, difficile : j’espère que le fait que justice a été rendue et que le système a fait son travail lui donnera une paix intérieure », a dit le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Allégations contradictoires

Il a rappelé que lorsque M. LeBel a été arrêté, il a annoncé sa suspension « le jour même » et l’a exclu de la formation politique. Son collègue Joël Arseneau affirme qu’il a appris l’arrestation de M. LeBel avec « surprise, étonnement et incrédulité ». Ils n’avaient jusque-là jamais entendu de rumeurs ou de ouï-dires concernant M. LeBel.

Mais à la suite de l’arrestation de l’ex-député de Rimouski, « dans les les jours qui ont suivi, on me donnait des allégations contradictoires, parce que ça a généré beaucoup de discussions », a dit M. St-Pierre Plamondon.

« Il y avait plusieurs personnes dans le parti qui semblaient vouloir rendre justice eux-mêmes », a-t-il ajouté.

Il a donc « demandé à tout le monde de ne pas intervenir ni auprès de la victime ni auprès de l’accusé », qui étaient tous deux députés du Parti québécois au moment où l’agression sexuelle a eu lieu, il y a plus de cinq ans, dans l’appartement rimouskois de M. LeBel.

Il affirme n’avoir lui-même « jamais parlé à Mme Fournier ni à Harold LeBel après les accusations ». Il estime qu’un simple mot d’encouragement à l’endroit de Mme Fournier aurait pu soulever « toutes sortes d’hypothèses, de présomptions ».

Courage

Sur les médias sociaux, le premier ministre François Legault a salué le courage de Catherine Fournier. « Un bel exemple de détermination. Tu peux être fière. C’est important que les victimes sachent qu’elles peuvent dénoncer », a-t-il dit.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, souhaite que Mme Fournier soit entendue. « Je veux saluer son courage. Je veux saluer sa résilience, aussi. Elle prend la parole aujourd’hui et je souhaite qu’on l’écoute. Je souhaite que tous et toutes, on écoute ce que cette femme a à nous dire sur ce qu’il faut qui change au Québec pour que les victimes de violences sexuelles sentent qu’elles ont toute la place pour dénoncer et pour que le processus qui s’ensuit respecte leurs droits, respecte leur volonté », a-t-il dit.

« C’est un témoignage important. Elle est passé à travers le système. Elle a dit qu’elle mettra de l’avant de critiques constructives. On a bien hâte de l’entendre. En ce domaine, il faut toujours rendre meilleur le système. », a pour sa part déclaré le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay.