(Québec) La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a défendu son institution, qui est critiquée par Catherine Fournier. Cette dernière a dénoncé le manque de soutien et de « solidarité » qu’elle a reçus dans la foulée des accusations criminelles déposées contre l’ancien péquiste Harold LeBel, qui l’a agressé sexuellement en 2017.

« Personne n’a rien dit, personne n’a vraiment posé de questions. J’ai senti un grand manque de solidarité à mon égard », a expliqué Mme Fournier en entrevue avec La Presse. Elle a déploré que malgré la « sensibilité » du secrétariat général de l’Assemblée, seuls quelques « aménagements » lui ont été proposés afin de ne pas croiser Harold LeBel dans le cadre de ses fonctions après sa mise en accusation. Il avait reçu l’ordre de ne pas s’approcher de sa victime, mais pouvait continuer de siéger à l’Assemblée.

De son côté, la présidente Nathalie Roy estime que « le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas attendu » et a « modifié et bonifié ses règlements pour aider, entre autres, les personnes qui sont victimes de harcèlement psychologique et harcèlement sexuel ».

Tout ce que je peux vous dire, je vous invite à vérifier les documents qui seront déposés aujourd’hui [mercredi], parce que le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas attendu à modifier et bonifier ses règlements pour aider, entre autres, les personnes qui sont victimes de harcèlement psychologique et harcèlement sexuel. Je vous invite à lire ces documents-là. Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale

Commissaire au respect

Elle a également ajouté qu’un « nouveau commissaire au respect » doit entrer en fonction lors de la prochaine rentrée parlementaire. Ce poste a été créé à la suite de l’adoption d’une loi en juin 2022, à la toute fin de la dernière législature. Il est « est chargé de traiter les situations d’incivilité, de conflit et de harcèlement impliquant un député, un membre de son personnel, un membre du personnel d’un cabinet de l’Assemblée nationale ainsi que toute autre personne prévue par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.

Mais Mme Fournier veut que la réflexion aille plus loin. « Je ne pense pas que l’Assemblée nationale a ouvert cette réflexion-là autour de ce qui doit être fait quand un député est accusé au criminel, surtout dans un cas d’agression sexuelle. Je suis consciente que c’est délicat, puisqu’il y a la présomption d’innocence qui est toujours importante, mais en même temps, des accusations formelles, ce n’est pas banal », a-t-elle dit.

Règles claires

Des députés croient toutefois que les choses doivent changer. Le ministre de la Justice et leader parlementaire de la Coalition avenir Québec, Simon Jolin-Barrette, estime que l’Assemblée nationale devra avoir « des règles claires ». « Il pourrait y avoir une réflexion en collaboration avec la présidente de l’Assemblée nationale. Je pense que c’est important, à partir du moment où on vit une situation comme celle-ci, que les élus qui sont victimes puissent exercer leur travail en toute quiétude et faire en sorte qu’ils ne soient pas gênés dans le cadre de leur travail », a-t-il dit en mêlée de presse.

Lorsque le député Harold LeBel, sous le coup d’accusions criminelles, est tout de même venu siéger à l’Assemblée nationale, le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, n’a pas vécu de malaise. « Ce n’est pas un questionnement que j’ai eu. Ce n’est pas un questionnement que j’ai », a-t-il dit.

Mais il reconnaît toutefois qu’une réflexion doit avoir lieu sur ce que l’on doit faire lorsqu’un élu est accusé au criminel. « Lorsque vous êtes accusé au criminel, c’est une étape excessivement sérieuse. Vous faites face à un procès criminel. Maintenant, la façon d’avoir des pratiques et de gérer ça à l’Assemblée nationale, je pense qu’on aurait lieu de revoir ça. J’ose espérer qu’il y aura à l’interne, à l’Assemblée nationale, une réflexion sérieuse qui va être faite, puis peut-être, le cas échéant, d’avoir des modifications de nos pratiques », a-t-il dit.

Malaise

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a senti un malaise en voyant la présence de M. LeBel dans les corridors de l’Assemblée nationale. « J’ai senti un certain malaise et je l’ai perçu aussi chez des collègues », a-t-il

« J’ai entendu les propos de Catherine, je les ai écoutés, et j’invite l’Assemblée nationale a entamer cette réflexion-là. C’était une situation qui était inusitée, qui était nouvelle à l’époque. Et moi, ce que j’entends, c’est une femme députée nous dire qu’elle ne s’est pas sentie suffisamment appuyée par l’institution. Il faut entendre ça, puis il faut entamer une réflexion pour qu’à l’avenir, parce que, malheureusement, ça pourrait se reproduire », a dit M. Nadeau-Dubois.

Il reconnaît toutefois qu’il y a des « des balises constitutionnelles, des balises légales qui rendent cette situation-là complexe à gérer pour l’institution ».

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon estime que la situation n’était « pas évidente ». « Dans n’importe quel milieu de travail, ça implique que la présumée victime, puis le milieu de travail, ne sera plus en contact avec l’employé, sauf qu’à l’Assemblée nationale, la personne demeure élue. Et ce titre d’élu, il est protégé par un cadre, il est encadré par la loi puis la constitution », a-t-il dit.

Mais il s’attend « à ce que ça change ». « Quand il y a quelque chose à améliorer, puis que le courage de quelqu’un — en l’occurrence, ici, Catherine Fournier qui a fait ce processus-là — nous amène à des conclusions qui me semblent assez claires, à savoir il y a un encadrement qui n’est pas là », a-t-il dit.