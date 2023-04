(Québec) La métropole est « dévastée », a lancé jeudi le ministre Pierre Fitzgibbon, qui a fait le point avec son collègue François Bonnardel sur la tempête de verglas qui a plongé plus d’un million de foyers dans le noir. Le premier ministre François Legault est en route vers Montréal.

« Je pense que [la situation] est sous contrôle. C’est une crise. Montréal est dévastée, il faut être très sensible à ça », a affirmé le ministre de l’Économie et de l’Énergie, également responsable de la métropole, lors d’un point de presse jeudi à l’Assemblée nationale. Pierre Fitzgibbon a indiqué que François Legault a quitté Québec pour Montréal, où il fera le point avec les équipes d’Hydro-Québec.

M. Fitzgibbon a précisé que les intempéries de mercredi n’ont pas provoqué de bris sur le réseau principal de transport électrique ni sur les actifs stratégiques d’Hydro-Québec. Autre consolation : le quart des pannes touchent 1000 abonnés et plus, donc sont très concentrées, ce qui permet à la société d’État de centrer ses efforts sur des « endroits stratégiques » du Grand Montréal.

« L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup d’équipes en place. Il y a à peu près 557 équipes au travail présentement, ce qui représente plus de 1100 travailleurs, autant d’Hydro-Québec que d’entrepreneurs indépendants, émondeurs et compagnie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à l’œuvre présentement, et il y a des provinces voisines qui aussi vont offrir leurs services pour des travailleurs », a souligné le ministre.

Selon le ministre Fitzgibbon, le tiers des abonnés pourront retrouver le courant d’ici 24 heures.

Les évènements ramènent à l’avant-plan la question d’enfouir les lignes électriques pour protéger le réseau des changements climatiques, notamment. Pierre Fitzgibbon a évoqué que des investissements « pharaoniques » seraient nécessaires, sans les préciser. « C’est des chiffres qui sont très, très importants, mais tout doit être considéré. Encore une fois, sécurité et logistique, c’est clair que c’est une préoccupation pour Hydro-Québec et pour notre gouvernement », a exprimé M. Fitzgibbon.

Avant la période de questions, le ministre a précisé dans une réponse en anglais que l’enfouissement des lignes pourrait coûter 100 milliards. « Quelqu’un [chez Hydro-Québec] m’a dit que ça coûterait 100 milliards. Ça serait bien, mais réalistement, il y a d’autres mesures où on pourrait dépenser 100 milliards », a révélé le ministre jeudi.

« On était prêts », dit Bonnardel

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a assuré qu’il était en communication avec les villes touchées par la tempête de verglas pour l’opération de nettoyage. Il a aussi appelé la population à la prudence en demandant d’éviter de faire du « camping à la maison ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Deux centres pour sinistrés sont ouverts, à Cantley en Outaouais et à Laval. D’autres pourraient s’ajouter au cours des prochaines heures, selon M. Bonnardel. « Il pourrait y en avoir d’autres dans la journée, mais, présentement, on n’a pas d’urgence majeure sur le territoire », a précisé le ministre.

« On était prêts, et les centres de coordination étaient prêts aussi à être en opération sur les territoires les plus touchés, pour ne pas nommer Montréal, Laval, Laurentides, même de Lanaudière aussi, et du côté de l’Outaouais. Donc, on était prêts pour ça. Comme je l’ai mentionné, il n’y a pas de sentiment d’urgence nulle part », a rassuré le ministre de la Sécurité publique.

Toute la classe politique a offert son soutien aux sinistrés et aux travailleurs d’Hydro-Québec qui sont à pied d’œuvre pour rétablir le courant.

« Alors, le message aux citoyens et citoyennes : soyez prudents. Soyez prudents si vous avez à sortir pour vos déplacements. Prudence également s’il y a des bris, entre autres fils électriques, comme le disait Hydro-Québec hier. Soyez extrêmement prudents de garder un trois mètres de distance », a affirmé le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

« Ce n’est pas facile d’être dans l’inconnu comme ça, d’être plongé dans le noir, surtout qu’on est encore, disons, à la fin de l’hiver, au début du printemps. Donc, ça a des conséquences très concrètes sur le monde. Et puis, je pense aux gens qui sont touchés ce matin », a affirmé le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lui-même touché par la panne.

« Des milliers de citoyennes et citoyens de Camille-Laurin sont touchés par les pannes d’électricité en raison de la pluie verglaçante. À Montréal, c’est [la moitié] des ménages qui sont touchés. Mon équipe est en contact avec [Hydro-Québec] et nous suivons la situation de près. Faisons preuve de sens civique et soyons bienveillants les uns envers les autres », a écrit sur Twitter le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.