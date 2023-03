Jean Boulet a tranché : les enfants de moins de 14 ans, sauf exception, ne pourront plus travailler au Québec, malgré le contexte de la pénurie de main-d’œuvre et la pression des restaurateurs, qui s’opposaient à cette nouvelle restriction.

Le ministre du Travail a présenté mardi le projet de loi 19, qui encadre le travail des enfants. Malgré l’appel des restaurateurs, qui demandaient au gouvernement de ne pas établir d’âge minimal pour travailler, Québec interdira dès sa sanction aux employeurs de faire travailler un enfant qui n’a pas 14 ans. Seules exceptions : les activités qui sont associées à une prolongation de la vie scolaire, familiale, et qui comportent peu de risques pour leur santé. M. Boulet donne en exemple le gardiennage d’enfants, l’aide aux enfants, les colonies de vacances ou le travail qui est fait dans une entreprise familiale de moins de 10 salariés par l’enfant du propriétaire ou de son partenaire de vie.

Pour les enfants qui répondent à ces exceptions et pour ceux qui sont âgés entre 14 et 16 ans, les employeurs ne pourront plus les faire travailler plus de 17 heures par semaine pendant le calendrier scolaire, incluant un maximum de 10 heures entre le lundi et le vendredi. Ces normes seront appliquées dès la prochaine rentrée, en septembre.

Le ministre Boulet explique que son projet de loi respecte les recommandations formulées en décembre dernier par le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, qui réunit les représentants patronaux et syndicaux du Québec. Il affirme que cet encadrement était rendu nécessaire en raison de l’augmentation de 540 % du nombre de lésions professionnelles reconnues par la CNESST entre 2017 et 2021 et dans l’objectif de favoriser la persévérance scolaire.

Actuellement, contrairement à d’autres juridictions, il n’y a pas d’âge minimal pour travailler au Québec. L’Association Restauration Québec (ARQ) s’opposait à l’imposition d’une telle limite.