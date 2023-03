Joe Biden au Canada

Un menu chargé

Entre le moment où Air Force One se posera sur le tarmac de l’aéroport d’Ottawa, ce jeudi soir, et la réception de vendredi au Musée de l’aviation et de l’espace, Joe Biden aura passé un peu plus de 24 heures sur le sol canadien pour sa première visite officielle. On n’a pas encore annoncé le menu du dîner auquel participeront quelques centaines d’invités, mais celui des conversations entre le président et son hôte Justin Trudeau, lui, promet déjà d’être copieux. Mise en bouche.