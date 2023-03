Aide médicale à mourir

Cibler les handicaps « neuromoteurs » pourrait être discriminatoire

(Québec) Permettre uniquement aux personnes ayant un handicap « neuromoteur » grave et incurable d’accéder à l’élargissement de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pourrait être jugé discriminatoire et mener à des contestations judiciaires, préviennent l’Office des personnes handicapées du Québec et le Barreau. Cette notion, qui fait débat, devrait être étudiée dans un « forum » parallèle à la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 11, proposent les libéraux.