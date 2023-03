« Graves lacunes de planification » à la SAAQ, dit Legault

(Québec et Montréal) François Legault déplore de « graves lacunes de planifications » dans la transition informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), et demande une évaluation du travail du Conseil d’administration et du grand patron de l’organisme, Denis Marsolais.