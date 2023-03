La majorité de la population afghane ne mange pas à sa faim ; plus de 28 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, auront besoin d’aide humanitaire en 2023, selon un rapport publié le 21 février dernier par le Programme alimentaire mondial.

(Ottawa) Les organisations non gouvernementales (ONG) devraient pouvoir venir en aide aux Afghans sans s’exposer à de graves sanctions : le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à modifier les dispositions du Code criminel qui exposaient les ONG à ce risque.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino a présenté jeudi matin à la Chambre des communes la mesure législative C-41, qui vise à corriger la situation qui était dénoncée depuis plusieurs mois tant par les ONG que les partis d’opposition.

Le projet de loi vise à modifier le Code criminel afin de créer un régime en vertu duquel le ministre « peut autoriser une personne admissible à exercer, dans une région contrôlée par un groupe terroriste et à certaines fins », une activité qui serait autrement interdite.

Le ministre Mendicino le détaillera en compagnie de ses collègues au Développement international, Harjit Sajjan, et à la Justice, David Lametti au siège social de la Croix-Rouge canadienne – une ONG qui était de celles dont les cargaisons d’aide humanitaire destinées à l’Afghanistan étaient entravées par la loi.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marco Mendicino

C’est que les talibans, qui ont repris les rênes du pouvoir à Kaboul le 15 août 2021, sont inscrits à la liste des entités terroristes du Canada. En raison de ce statut, tout financement qui pourrait leur profiter directement ou indirectement expose les contributeurs à des poursuites criminelles.

Le gouvernement avait d’ailleurs coupé les vivres à deux ONG qui n’avaient pas été « en mesure d’implanter des mesures de mitigation suffisantes », pour éviter que ses activités sur le terrain n’enrichissent le régime par la bande, par exemple en payant des taxes.

Le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, qui talonne le gouvernement Trudeau depuis plus d’un an dans ce dossier, se réjouit de cette « énorme victoire », et il promet aux libéraux que sa formation collaborera afin que le projet de loi soit adopté à toute vapeur.

« Le gouvernement peut compter sur la collaboration du Bloc québécois pour accélérer le processus. On ne peut pas attendre au mois de septembre pour ce que ce soit en vigueur. Les gens en Afghanistan ont besoin d’aide maintenant », a-t-il indiqué en entrevue à la veille du dépôt officiel de C-41.

La majorité de la population afghane ne mange pas à sa faim ; plus de 28 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, auront besoin d’aide humanitaire en 2023, selon un rapport publié le 21 février dernier par le Programme alimentaire mondial.