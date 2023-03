La présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) – l’un des plus importants syndicats de la fonction publique du Québec — estime que le gouvernement de François Legault doit réagir pour faire face aux problèmes du réseau public liés à des « décennies de négligence », mais que le débat doit inclure la « société civile ».

« Si [le premier ministre François Legault] se place dans une logique de dialogue et de discussion et de trouver des solutions ensemble, nous on va y participer », a soutenu Caroline Senneville, présidente de la CSN, en entrevue avec La Presse samedi.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La présidente de la CSN, Caroline Senneville

Rappelons que M. Legault a affirmé vendredi vouloir apporter d’importants changements dans la gestion des deux plus réseaux publics majeurs du Québec, soit la santé et l’éducation, dans le cadre d’une longue entrevue accordée à La Presse.

Québec entend notamment se donner plus de pouvoirs dans la gestion du réseau scolaire, insatisfait de décisions prises par les centres de services scolaires. Il veut nommer – et au besoin limoger – leurs directeurs généraux comme il le fait avec les PDG de CISSS et de CIUSSS.

Du côté du réseau de la santé, les médecins gestionnaires dans les hôpitaux pourraient perdre une partie de leurs pouvoirs au profit des PDG et des directeurs généraux, a aussi indiqué M. Legault. Et les conseils d’administration des CISSS et des CIUSSS sont au centre d’une remise en question majeure.

Pas le premier à faire face au réseau

François Legault n’est pas le premier à vouloir apporter d’importants changements de gouvernance au sein de ces réseaux publics, rappelle Caroline Senneville.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE François Legault

« Toute la gouvernance en santé, nous ça fait une bonne décennie qu’on dénonce la façon dont ça s’est fait sous le gouvernement libéral avec la fameuse réforme [de l’ex-ministre de la Santé, Gaétan] Barrette, illustre-t-elle. Avant, dans le réseau, il y avait des représentants de la société civile, des syndicats et des patients, et ça, ça donnait le pouls de ce qui se passait sur le terrain. »

Mme Senneville reconnaît aussi les grandes difficultés auxquelles fait face le réseau public, où les mauvaises nouvelles font constamment les manchettes. ​​ « Il y a des gens qui meurent dans les corridors, de jeunes qui auraient dû faire l’objet d’enquête de la DPJ et qui ne se sont pas rendu-là, des écoles où il n’y a pas de ventilation, d’un hôpital qui tient avec la broche, dont on est obligé de fermer l’urgence parce qu’un tuyau est en train de fermer », énumère-t-elle.

À son sens, le gouvernement doit « voir plus loin que la prochaine élection » pour faire face à ces problématiques qui résultent de « décennies de négligence dans le secteur public ».

« Mais il faut inclure la société civile dans ces débats-là », estime la présidente.

Présents sur le terrain

Les syndicats sont d’ailleurs des yeux et des oreilles sur le terrain pour faire des recommandations au gouvernement, soutient la présidente.

« Ça doit faire trois négociations qu’on se présente devant le gouvernement en disant : telle année, il va y avoir une pénurie de tel corps de métier, cite-t-elle en exemple. Pour la maternelle 4 ans, on est venu en commission parlementaire et on a dit : dans l’état actuel physique des écoles, on n’a pas de place, et en plus on manque de personnel. Trois ans plus tard, le ministre de l’Éducation doit se rendre à l’évidence. Donc nous aussi on est sur le terrain, on a des solutions et on attend juste ça : les présenter. »

Dans la foulée, elle affirme que la CSN ne s’opposera pas nécessairement à François Legault. « On a à cœur les missions importantes de l’État : les services publics. Pour toutes les solutions qui sont porteuses, on ne sera pas des adversaires. »

« Je pense qu’on peut atteindre les mêmes objectifs en ayant un discours plus positif », résume-t-elle.

Le premier ministre François Legault n’a pas voulu discuter de la question lors d’un bref passage devant les journalistes, à l’occasion des funérailles de l’ex-ministre des Relations internationales et de la Francophonie Nadine Girault à Laval samedi.

Avec Tommy Chouinard, La Presse