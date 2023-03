Élue députée de Bertrand dans les Laurentides en 2018, Nadine Girault a été ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi que de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, au cours du premier mandat du gouvernement Legault.

De nombreux politiciens et dignitaires du Québec se sont réunis à Laval samedi après-midi pour rendre un dernier hommage à l’ex-ministre caquiste Nadine Girault, décédée à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer du poumon le mois dernier.

« Nadine, c’était une femme spécialement attachante, qui était fière de ses racines haïtiennes, qui était ouverte et prenait les idées de tout le monde, les écoutait et essayait dans le fond de servir le bien commun », a témoigné le premier ministre du Québec François Legault à l’entrée du salon Espaces Memoria de Laval samedi après-midi.

Plusieurs ministres et politiciens du Québec, de la Coalition Avenir Québec comme des partis d’opposition, se sont présentés pour l’occasion, transcendant les allégeances.

« Au-delà des débats qu’on peut avoir à l’Assemblée nationale, il y a des amitiés qui se développent entre les différents partis », a remarqué M. Legault devant les journalistes, faisant état de la personnalité rassembleuse de Mme Girault.

« C’était une femme qui était rayonnante, toujours de bonne humeur […], mais c’était surtout une amie, a encore dit M. Legault. Évidemment, c’est bien trop jeune, 63 ans, pour nous quitter. Donc on est tous très tristes, la grande famille de la CAQ aujourd’hui. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE François Legault a pris la parole lors de la cérémonie.

Une longue carrière dans les affaires

Elle avait auparavant eu une belle carrière dans le milieu des affaires, a rappelé M. Legault. Avant de se lancer en politique, Mme Girault avait occupé les postes de vice-présidente du développement des affaires pour le Fonds de solidarité FTQ et travaillé pour la Banque Royale du Canada, Desjardins Sécurité financière et BMO Groupe financier. Elle s’était également impliquée dans un grand nombre de conseils d’administration.

En tant que ministre des Relations internationales et de la Francophonie, elle a permis un virage économique pour soutenir les entreprises québécoises dans l’accès aux marchés à l’étranger, a ajouté le premier ministre.

« Autant dans son comté, dans Bertrand, que dans son poste de ministre, c’était une travaillante à qui le Québec doit beaucoup », estime-t-il.

Partie trop jeune

En juillet dernier, Mme Girault avait annoncé qu’elle ne serait pas sur les rangs aux élections d’octobre 2022 en raison de son état de santé.

En 2019, puis en 2021, elle avait dû suspendre ses activités. C’est en 2021 que François Legault avait confié l’Immigration — un portefeuille qu’elle occupait depuis 2018 — à Jean Boulet pour alléger sa tâche en raison d’ennuis de santé.

La cérémonie funéraire s’est déroulée dans l’intimité, sans la présence des médias. Vendredi, au même endroit, les membres du public avaient pu offrir leurs condoléances à la famille et aux proches de l’ancienne politicienne.

Avec La Presse Canadienne