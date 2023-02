À l’aube de la saison des impôts, Québec solidaire a réitéré dimanche sa demande au gouvernement Legault d’implanter une déclaration de revenus unique afin de réduire les « dédoublements bureaucratiques entre Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada » qui coûtent cher chaque année.

« Chaque année quand vient la saison des impôts, les citoyens et les entreprises perdent du temps et de l’argent à remplir deux déclarations alors que ce n’est absolument pas nécessaire. […] Maintenir le système en place, c’est lancer notre argent public par les fenêtres », a martelé le député Sol Zanetti, responsable du parti en matière de souveraineté.

Québec solidaire affirme, en se basant sur des calculs de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), que les « dédoublements administratifs entre Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada nous coûtent près de 425 millions par année ».

Le député Zanetti affirme qu’une déclaration de revenus unique voudrait aussi et surtout dire « moins de paperasse, moins de dépenses et plus de simplicité pour tout le monde ». Plus largement, son parti estime aussi que la mesure permettrait une « protection de l’intégrité du processus de perception automatique des pensions alimentaires ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le député de Québec solidaire Sol Zanetti

Manque de volonté ?

M. Zanetti dénonce que le gouvernement Legault manque de volonté dans ce dossier. « L’échec de François Legault dans le dossier des transferts en santé est une preuve de plus qu’on a besoin de conserver un rapport de force vis-à-vis d’Ottawa », lance-t-il, en soutenant que « la meilleure façon de maintenir » ce rapport de force est d’avoir l’autonomie de lutter contre l’évasion fiscale, « qu’Ottawa a abandonnée en signant des traités avec des paradis fiscaux ».

Dès 2015, alors dans l’opposition, la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault s’était montrée en faveur de la mise sur pied d’une déclaration de revenus unique. Dans la foulée, le premier ministre libéral Philippe Couillard a étudié la possibilité d’aller de l’avant avant la fin de son mandat, mais rien n’a débloqué. Le Parti québécois soutient aussi l’implantation de la mesure, tout comme le Bloc québécois à Ottawa.

La CAQ a d’ailleurs réitéré sa demande en 2019 à Justin Trudeau. Ce dernier avait rétorqué que le gouvernement caquiste mettait des emplois en péril. « On est toujours prêts à travailler pour simplifier la vie des Québécois et de tous les Canadiens, mais nous ne sommes pas alignés avec le gouvernement du Québec sur l’idée d’un rapport d’impôts unique provincial », avait soutenu M. Trudeau.

Il convient de rappeler que le Québec est la seule province canadienne où on doit remplir deux déclarations de revenus depuis que le premier ministre Maurice Duplessis a introduit l’impôt provincial sur le revenu il y a près de 70 ans, soit en février 1954.

Avec La Presse Canadienne