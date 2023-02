(Ottawa) Le Parti conservateur affirme qu’au moins huit de ses candidats ont mordu la poussière aux élections fédérales de 2021 à cause de l’ingérence de la Chine durant la campagne électorale.

Le quotidien The Globe and Mail a rapporté vendredi que la Chine a utilisé une stratégie sophistiquée dans le but de miner la démocratie canadienne durant les dernières élections afin d’assurer la réélection d’un gouvernement libéral minoritaire et de défaire des candidats conservateurs jugés hostiles au régime chinois à Pékin.

Le quotidien soutient avoir vu l’ampleur de l’opération d’ingérence menée par la Chine en consultant des documents secrets du SCRS qui couvrent la période avant et après les élections de septembre 2021.

Parmi les huit candidats conservateurs qui auraient été visés par une campagne de désinformation sur WeChat à l’intention de la diaspora chinoise, trois étaient des députés sortants. Il s’agit de Bob Soroya, qui a perdu dans la circonscription de Markham-Unionville, en Ontario, après avoir été élu en 2015, de Kenny Chiu, qui a été battu dans Steveston—Richmond-Est, en Colombie-Britannique, après un mandat et d’Alice Wong, dans Richmond-Centre, qui avait été élue sans interruption depuis 2011. Ces trois députés ont été défaits en 2021 par des candidats libéraux.

Selon des informations obtenues par La Presse, de hauts dirigeants du Parti conservateur ont soumis des preuves d’ingérence aux enquêteurs du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) durant trois rencontres qui ont eu lieu après le jour du scrutin, le 20 septembre 2021. La dernière rencontre a eu lieu deux jours avant la formation du nouveau cabinet de Justin Trudeau.

« Nous avons fourni des preuves aux autorités pertinentes. Au moins huit candidats ont perdu à cause de l’ingérence de la Chine », a déclaré à La Presse une source conservatrice qui a requis l’anonymat afin de pouvoir s’exprimer librement sur cette question.

« C’est un enjeu très grave. Il est absolument essentiel que nos agences de sécurité nationale soient en mesure de détecter et d’empêcher ce genre d’ingérence pour sauvegarder notre démocratie », a ajouté cette source.

Dans son numéro de vendredi, The Globe and Mail rapporte que les documents du SCRS ont été remis par le Canada à ses alliés du Groupe des cinq (Five Eyes) qui comprend, outre le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Une partie de ces renseignements a également été partagée avec les services de renseignements français et allemands.

Rappelons qu’un comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes a lancé une enquête parlementaire sur les allégations selon lesquelles la Chine serait intervenue dans la campagne électorale de 2019 pour soutenir 11 candidats, pour la plupart des libéraux, dans la région de Toronto.

Au cours de la dernière décennie, Pékin s’est donné comme objectif d’élargir son influence politique, économique et militaire dans le monde en utilisant des entreprises ayant des liens avec le régime communiste et son vaste réseau de diplomates à cette fin.

Selon The Globe and Mail, les documents du SCRS détaillent les tactiques utilisées par Chine au Canada. Pékin avait essentiellement deux objectifs : faire élire un gouvernement libéral minoritaire et assurer la défaite de certains candidats conservateurs identifiés.

Entre autres choses, les documents indiquent que la direction du Parti communiste chinois à Pékin « faisait pression sur ses consulats pour qu’ils créent des stratégies visant à tirer parti des membres et des associations politiques de la communauté chinoise au sein de la société canadienne ».

Les documents révèlent que l’ancienne consule générale de Chine à Vancouver, Tong Xiaoling, s’est vantée en 2021 d’avoir contribué à la défaite de deux députés conservateurs.

En juillet 2021, soit environ huit semaines avant le scrutin, un employé d’une mission diplomatique chinoise au Canada aurait déclaré que la Chine « aime quand les partis au Parlement se battent les uns contre les autres, alors que s’il y a une majorité, le parti au pouvoir peut facilement mettre en œuvre des politiques qui ne favorisent pas la RPC. »

Chose certaine, les documents montrent que Pékin était déterminé à faire en sorte ce que les conservateurs ne remportent pas les élections. La Chine a utilisé des campagnes de désinformation dans les régions de Vancouver et de Toronto, qui comptent d’importantes communautés chinoises.

Les documents du SCRS révèlent que des diplomates chinois et certains membres des médias de langue chinoise ont reçu le mandat de convaincre la diaspora chinoise que le Parti conservateur était trop critique à l’égard de la Chine et que, s’il était élu, il pourrait emboîter le pas à l’ancien président américain Donald Trump, qui a notamment frappé les étudiants chinois d’une interdiction de fréquenter certaines universités ou programmes d’enseignement aux États-Unis.

Aux Communes, le Parti conservateur a demandé au gouvernement Trudeau s’il était au courant de ces manœuvres. « Aujourd’hui, le Globe and Mail rapporte des faits troublants, ce n’est pas les conservateurs qui les disent. Des agents du régime communiste ont activement travaillé pour favoriser l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire en 2021. Une campagne de désinformation contre des candidats conservateurs, des donations illégales, voilà ce que dit le rapport du SCRS. Le premier ministre a-t-il volontairement fermé les yeux parce que les rapports secrets qu’il recevait l’avantageaient », a demandé le député conservateur Luc Berthold.

La députée libérale Jennifer O’Connelle a rejeté cette accusation. « Nous avons répété à maintes reprises que la menace d’ingérence étrangère est persistante, qu’elle se poursuit, c’est pourquoi nous devons continuellement nous y attaquer. J’exhorte les conservateurs à travailler ensemble pour trouver des solutions au lieu de travailler avec la Chine pour saper la confiance dans notre démocratie. »

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, s’est dit préoccupé par les révélations du quotidien.

« C’est préoccupant. […] Quand on voit ces choses-là, il faut avoir les yeux grands ouverts. Il ne faut pas être naïf. Il faut regarder ce qui se passe. C’est pour ça que récemment, vous avez vu, on a même resserré les règles au niveau de la sécurité de la recherche dans des domaines sensibles, dans des domaines clés de technologie. Alors on va continuer de prendre les mesures appropriées parce que protéger la sécurité nationale, c’est la priorité numéro un. »