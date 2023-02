(Ottawa) La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a vanté la récente répression de la corruption en Ukraine menée par le gouvernement du président Volodymyr Zelensky.

Lee Berthiaume et Dylan Robertson La Presse Canadienne

À l’issue d’une visite de deux jours en Ukraine, la ministre Joly a indiqué jeudi aux journalistes qu’elle avait soulevé à plusieurs reprises les préoccupations du Canada concernant la corruption dans ce pays, notamment lors de rencontres avec le président Zelensky et d’autres hauts responsables ukrainiens.

« J’ai soulevé la question, a-t-elle assuré. Alors que les Ukrainiens se battent pour plus de libertés afin de pouvoir vivre dans une démocratie, il est important que les valeurs qui sous-tendent la démocratie soient protégées. »

M. Zelensky a été élu en 2019 sur une plateforme antisystème et anticorruption, dans un pays longtemps grevé par la corruption.

Alors que les alliés occidentaux acheminent des milliards de dollars dans les coffres du pays pour l’aider à combattre les troupes de Moscou, le président Zelensky a procédé ces dernières semaines à des changements dans un certain nombre de postes de haut niveau, en réponse à des allégations de corruption.

Plusieurs hauts responsables ukrainiens, dont des gouverneurs de premier plan, ont perdu leur emploi le mois dernier. On a appris cette semaine que le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, était sur le point de quitter ses fonctions. Ce sont finalement trois de ses adjoints qui ont été remplacés.

La ministre Joly a déclaré qu’elle avait aussi exprimé les préoccupations du Canada au sujet de la corruption avec le principal conseiller du président, ainsi qu’avec le procureur général et ministre des Affaires intérieures, Ihor Klymenko, qui est responsable des forces de police du pays.

Mme Joly a déclaré que le Canada était « très satisfait du fait que, même s’ils se concentrent sur la défense de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, ils sont en mesure de poursuivre ces réformes démocratiques et de lutter contre la corruption ».

Des armes lourdes attendues

La ministre a aussi souligné que le Canada faisait pression sur d’autres alliés pour qu’ils fournissent plus d’armes lourdes à l’Ukraine, car les promesses d’envoi massif de chars ne se sont pas encore matérialisées.

Le Canada, de son côté, a rapidement fait don de quatre chars Leopard 2, qui se trouvent tous maintenant en Europe. Mais alors que plusieurs pays européens, ainsi que les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont pris des engagements similaires, les chiffres sont jusqu’à présent en deçà des attentes de Kyiv.

Lors de sa visite, Mme Joly a annoncé comment 18,2 millions destinés en juin dernier à l’Ukraine seront alloués à des groupes locaux.

La ministre s’est aussi rendue à Brovary, en banlieue de Kyiv, où de hauts responsables avaient perdu la vie dans un accident d’hélicoptère, qui n’a pas été attribué à la Russie.

Ottawa a tenté de garder secrète la visite de Mme Joly pour des raisons de sécurité, mais le président Zelensky a publié mardi une vidéo de sa rencontre avec la ministre canadienne des Affaires étrangères.

Lors de sa visite, la ministre s’est également entretenue avec la première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, du soutien aux femmes victimes de violences sexuelles et elle a annoncé un versement de 3 millions pour aider des groupes locaux qui travaillent à stabiliser le pays.

Mme Joly a visité des projets financés par le Canada, comme un programme de déminage géré par le HALO Trust, une organisation humanitaire non gouvernementale, et elle a promis des contributions canadiennes continues pour le retrait de mines.

Cette visite de la ministre canadienne en Ukraine est la deuxième depuis l’invasion russe il y a près d’un an ; Mme Joly s’était également rendue dans ce pays en tant que ministre des Affaires étrangères en janvier 2022.

Les députés membres du Comité des affaires étrangères des Communes doivent partir prochainement pour une tournée des pays voisins de l’Ukraine, afin de comparer les réponses à l’invasion russe.