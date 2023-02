L’ex-ministre Nadine Girault s’éteint

(Québec) L’ex-ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, n'est plus. Le premier ministre François Legault a confirmé la nouvelle sur Twitter, lundi. Mme Girault avait dû renoncer à la vie politique à l’été 2022 pour soigner un cancer du poumon.