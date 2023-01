Disposition de dérogation

Tanguay souhaite un « équilibre » à l’issue du débat juridique

(Lac-Beauport) Marc Tanguay juge « excessive et déraisonnable » l’utilisation que fait François Legault de la disposition de dérogation dans ses lois sur la laïcité et la langue française. Il soutient que le débat juridique sur la question, qui pourrait atterrir devant la Cour suprême, pourrait baliser le pouvoir des provinces de suspendre des droits et libertés prévus par les chartes.