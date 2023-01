Québec solidaire a tenu son premier rassemblement dimanche soir en vue de l’élection partielle qui aura lieu dans Saint-Henri–Sainte-Anne, où le siège est vacant depuis le départ de l’ancienne cheffe libérale Dominique Anglade. C’est l’avocat Guillaume Cliche-Rivard qui défendra à nouveau les couleurs du parti.

« Je pense que l’on a de bonnes chances de l’emporter. On est passé très proche à la dernière élection, considérant que l’on affrontait une cheffe. On a toujours continué d’être sur le terrain après l’élection, donc j’ai bon espoir de convaincre davantage de citoyens cette fois-ci », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard en entrevue avec La Presse.

Lors des dernières élections, M. Cliche-Rivard a terminé deuxième, moins de 3000 voix derrière la cheffe libérale, qui était élue dans cette circonscription depuis 2015. Dominique Anglade a remis sa démission le 7 novembre dernier. La Presse a rapporté dimanche que le gouvernement prévoyait, pour le moment, la tenue de l’élection partielle en mars.

Un caucus… solidaire

Les 11 députés solidaires étaient présents lors de l’évènement dimanche soir. « On voit vraiment que c’est la priorité pour le caucus et pour les membres de faire élire un 12e député, a affirmé Guillaume Cliche-Rivard. C’est une grande marque de confiance et une grande démonstration d’à quel point c’est important d’aller chercher Saint-Henri–Sainte-Anne pour Québec solidaire. »

Dans les prochaines semaines, le candidat solidaire souhaite continuer sur la même lancée qu’au dernier scrutin. « C’est comme si la campagne ne s’était jamais vraiment arrêtée », dit-il.

Résidant de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne depuis sept ans, Guillaume Cliche-Rivard est avocat et défend les droits des immigrants à statut précaire depuis une dizaine d’années.

Il est titulaire d’un baccalauréat en relations internationales et droit international, d’une maîtrise en développement international et d’un baccalauréat en droit. Il est également conseiller juridique pour Amnistie internationale et consultant pour le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal.