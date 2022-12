(Ottawa) La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, s’engage auprès du Parlement à suivre l’ensemble des 48 recommandations du rapport de l’ancienne juge Louise Arbour sur l’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes (FAC). Mais dans certains cas, il faudra attendre des années avant de pouvoir dire mission accomplie, ce qui semble préoccuper vivement l’auteure du rapport.

« Je crois profondément que les choses peuvent changer, elles doivent changer, et elles changeront. C’est notre responsabilité la plus élémentaire, notre tâche la plus importante et ma priorité absolue », écrit la ministre en avant-propos du document déposé mardi à la Chambre des communes.

Il s’agit « d’une feuille de route ambitieuse », et « il reste encore beaucoup de travail », mais « au cours de la dernière année, j’ai visité des bases militaires partout au pays et j’ai entendu directement des membres des FAC de tous grades qu’ils sont ouverts à la réforme et prêts à [y] contribuer », assure-t-elle.

L’une des recommandations phares du rapport Arbour, la cinquième, mettra probablement des années avant de se matérialiser, car en plus de se heurter à des guerres de juridictions, elle nécessitera des modifications législatives, réglementaires et politiques, y compris des modifications à la Loi sur la défense nationale.

On parle ici de retirer aux FAC la compétence « pour un certain nombre d’infractions criminelles de nature sexuelle, ainsi que le retrait des pouvoirs d’enquête de la police militaire pour ces infractions », dans le but que celles-ci fassent l’objet de poursuites « exclusivement devant les tribunaux criminels civils ».

Dans une entrevue accordée à La Presse, la ministre Anand n’a pas voulu fixer d’échéancier. L’avocate de formation reprend à son compte l’analyse faite par Louise Arbour : « Elle a reconnu que c’était quelque chose de très complexe, et que la mise en œuvre allait prendre plusieurs années ».

Transferts de dossiers au civil

La ministre n’avait pas attendu le document final de l’ex-juge de la Cour suprême du Canada pour bouger dans le dossier des enquêtes et poursuites de cas d’inconduite sexuelle. Dès novembre 2021, soit une semaine après sa nomination, elle annonçait leur transfert du système de justice militaire vers le système civil.

« Au 28 novembre 2022, la police militaire continue de tenter de référer les nouveaux dossiers, dont bon nombre d’entre eux ont été acceptés par les services de police fédéraux, provinciaux et municipaux », écrit-on dans le rapport présenté lundi au Parlement.

En tout, 57 dossiers de cette nature ont été transférés aux autorités jusqu’à présent, et « pour des raisons qui diffèrent », 40 dossiers n’ont pas été acceptés, ont spécifié de hauts fonctionnaires du ministère lors d’une séance d’information technique organisée en amont de la présentation du rapport.

Collèges militaires

Le rapport déposé en mai dernier par Mme Arbour soulignait à gros traits les problèmes de culture toxique qui sévissent dans les collèges militaires du pays, à Kingston et à Saint-Jean, où l’inconduite sexuelle s’est enracinée solidement au fil des années et des décennies.

En réaction à ces inquiétudes, la ministre Anand a annoncé mardi en point de presse son intention d’établir un conseil d’examen des Collèges militaires canadiens. « Soyons clairs : la culture de nos collèges militaires doit changer de façon significative », a-t-elle tranché.

Arbour exprime des préoccupations

Dans un témoignage devant le Comité permanent de la défense nationale, mardi, l’auteure du rapport, Louise Arbour, a exprimé certaines préoccupations quant à la rapidité avec laquelle ses recommandations pourraient se concrétiser.

Elle a cité en exemple la réponse à son conseil d’abolir l’obligation de signaler pour toutes les infractions en vertu du Code de discipline militaire, qui contraint les membres des FAC à signaler tous les incidents d’actes répréhensibles portés à leur attention, que la personne concernée soit prête ou non à les signaler.

Or, au lieu de tout simplement passer à l’action et de l’abroger, on promet de confier à un groupe de travail d’élaborer un cadre stratégique provisoire à ce sujet. « Il faut juste l’abolir ! On n’a pas besoin d’analyse ou d’examen plus approfondis. C’est cela, mon inquiétude », a exprimé l’ancienne magistrate.

Le rapport Arbour était le troisième d’un ancien juge de la Coiur suprême sur le fléau de l’inconduite sexuelle au sein des FAC, après le rapport de Marie Deschamps, en 2015, et le rapport de Morris Fish, en 2021. Le vérificateur général du Canada a aussi produit un document en 2018.

Quelques chantiers entamés

En vertu de l’avant-dernière des recommandations du rapport Arbour, la ministre Anand devait informer le Parlement d’ici la fin de l’année des recommandations qu’elle n’avait pas l’intention de mettre en application.

Plusieurs chantiers avaient été mis en branle « sur le champ » dès mai dernier, lors de la réception du rapport de l’ancienne haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, qui est appelé Examen externe indépendant et complet (EEIC) dans le jargon gouvernemental.

Parmi ces 17 recommandations figure la nomination d’un contrôleur externe, mandaté pour superviser la mise en œuvre des recommandations du rapport, ce qui a été fait le 24 octobre dernier lorsque la ministre a nommé Jocelyne Therrien à ce poste.

Le coût de l’implantation de l’ensemble des mesures n’est pas chiffré dans le document déposé mardi. « C’est très difficile [à évaluer], on parle de 48 recommandations, et elles sont très complexes. L’objectif de notre rapport est de présenter notre plan pour les mettre en œuvre », a plaidé la ministre Anand en entrevue.

Il n’y a pas non plus d’échéancier pour la majorité d’entre elles.