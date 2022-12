Délit de fuite à Montréal

La fillette happée par un automobiliste a perdu la vie

Une fillette de sept ans qui se rendait à l’école en marchant a été tuée dans un délit de fuite à l’intersection des rues Parthenais et de Rouen, mardi matin, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Un suspect de 40 ans a été retracé plus tard dans la journée et les enquêteurs l’interrogent, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal, en début de soirée.