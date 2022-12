Un constat « dur » et « lucide », selon Bonnardel

(Québec) C’est un constat « dur », « clair » et « lucide » que pose la Cour supérieure sur le travail policier le soir de l’attentat au Métropolis, assume François Bonnardel. Les corps policiers « ont appris » de ce drame, mais doivent encore s’améliorer au chapitre de la coordination, selon le nouveau ministre de la Sécurité publique.

« La situation est bien différente, les corps de police se sont améliorés », a expliqué le ministre Bonnardel, à son arrivée à la période de questions, vendredi. « Je pense que les policiers ont appris de cet évènement, énormément, dix ans plus tard, c’est un constat qui est on ne peut plus clair d’une soirée où des moments de coordination ont été ratés par les différents corps de police », a-t-il ajouté.

Selon lui, les services policiers doivent continuer d’améliorer leur coordination lors de ce type d’évènements.

« La protection des personnalités est importante, on le voit malheureusement une recrudescence de la cyberintimidation […] dans ces conditions, je pense que la police apprend, change et améliore ses méthodes et une meilleure coordination du travail doit être fait entre les différents corps de police dans des évènements comme celui de 2012 », a soutenu M. Bonnardel.

La Cour supérieure a conclu à une « faille importante » dans le plan de sécurité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Sûreté du Québec (SQ) qui a permis à Richard Henry Bain de commettre l’attentat du Métropolis le soir de l’élection du Parti québécois en 2012. Cette attaque aurait pu être facilement évitée avec un meilleur plan des corps policiers, selon le tribunal.

Dans une décision de 105 pages, le juge Philippe Bélanger écrit que « par manque de communication et de coordination dans le déploiement de leurs effectifs, tant la SQ que le SPVM ont manqué à leur obligation d’assurer la sécurité du public, en l’occurrence celle des demandeurs, en exécutant un plan de sécurité qui n’assurait aucune protection policière à l’endroit même où devait être évacuée la nouvelle première ministre du Québec à la suite de son discours ».

La preuve révèle que la SQ s’attendait à ce que le SPVM assure la surveillance autour du bâtiment, tandis que le corps provincial s’occupait de l’intérieur et de la garde rapprochée l’ex-première ministre Pauline Marois. Or, la SQ n’a formulé qu’une demande de routine qui n’impliquait pas plus de ressources que lors des autres évènements partisans de la campagne électorale, et le SPVM n’a pas procédé à une analyse des effectifs requis pour sécuriser le périmètre.

Le ministre de l’Éducation et ex-ministre péquiste, Bernard Drainville, se trouvait au Métropolis le soir de l’attentat avec sa femme et sa fille. Il n’est pas surpris du jugement qui a conclu à une faille de sécurité.

« Depuis que c’est arrivé, qu’on se demande comment ça se fait que ce gars-là ait pu s’approcher aussi près de la nouvelle première ministre et de tous ces gens qui étaient réunis. On l’a échappé belle cette journée-là et tout ce que j’espère c’est que les services policiers ont tiré les leçons qu’il fallait pour que ça ne se reproduise jamais », a commenté vendredi M. Drainville.

La décision est la bonne, dit le PQ

« Je trouve que la décision du juge est la bonne, donc d’accorder des indemnités aux victimes et les blâmes sévères envers les services de police, je pense qu’ils vont de soi », a déclaré le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Il espère que les services de police ne feront pas appel de la décision.

« Même pour le gouvernement du Québec, c’est assez honteux également la façon dont ça s’est déroulé. Je pense ici, évidemment, à madame Marois. Et donc, pour tourner la page sur cet évènement-là, je pense qu’il faut accepter le jugement et il faut aussi accepter, de la part des corps policiers, d’avaler la pilule », a-t-il ajouté, déplorant que SQ ait voulu « camoufler » les rapports d’enquête sur l’évènement.

Il a été révélé que la SQ s’est battue en vain pour que le rapport exécutif préparé à la demande du ministre de la Sécurité publique à l’époque reste secret pendant les procédures. Le juge Bélanger soutient par ailleurs que ce rapport est une confection « bâclée » qui « ne constitue pas un véritable examen de conscience de la SQ ». Le corps policier a néanmoins tiré des leçons et mis à jour ses pratiques depuis 2012.

La SQ « a travaillé à assurer un meilleur arrimage avec ses partenaires internes et externes pour la planification et la sécurisation des sites », indique le corps policier dans un communiqué réagissant au verdict. « Elle a ajusté ses procédés en matière de sécurisation de site, d’élaboration des plans de sécurité, des formations et de l’évolution du renseignement. »

« Tous ces moyens ont déjà été déployés lors de précédentes campagnes et que les élections de 2014, de 2018 et de 2022 se sont déroulées sans incident », dit l’inspecteur-chef Patrice Cardinal, cité dans le communiqué. La SQ ne dit pas si elle entend faire appel du jugement de la Cour supérieure.

« La police a merdé, c’est clair »

« C’est une bonne étape de guérison pour les victimes de cette affaire-là. Parce que, oui, il y a eu attentat ce soir-là contre la nouvelle première ministre du Québec, et c’est affreux. Puis c’est une cicatrice sur le cœur de la nation québécoise […] Puis, ces victimes-là ont le droit d’être représentées. On va se le dire franchement, la police a merdé ce soir-là, c’est clair », a lancé le député de Québec solidaire, Vincent Marissal.

Dans son jugement, la Cour supérieure accorde 292 000 $ à quatre survivants dont la poursuite a permis de comprendre l’ampleur de la désorganisation policière ce soir-là.

De son côté, le Parti libéral du Québec rappelle qu’il s’agissait « d’une attaque à toute la démocratie québécoise » et espère que les pratiques policières ont été mises à jour depuis.

Avec Charles Lecavalier, Hugo Pilon-Larose, Frédérik-Xavier Duhamel et Louis-Samuel Perron, La Presse