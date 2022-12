(Québec) Les trois députés du Parti québécois ont été refoulés à l’entrée du Salon bleu de l’Assemblée nationale puisqu’ils n’ont pas prêté serment au roi Charles III. La sergente d’armes leur a interdit l’accès.

« Je ne tente pas un coup de force, je pense qu’on devrait nous laisser rentrer parce que j’ai prêté serment au peuple québécois et à sa constitution », a lancé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon en se rendant vers le Salon bleu.

Il y avait de la tension dans l’air à l’entrée de la Salle de l’Assemblée nationale, là où les députés délibèrent et votent nos lois. M. St-Pierre Plamondon et les députés de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, avaient fait savoir qu’ils tenteraient d’entrer dans cette salle sans avoir prêté serment au roi.

Des dizaines d’attachés politiques de tous les partis attendaient pour voir la scène, et les médias nationaux étaient aux aguets. À son arrivée, le chef a demandé, tout doucement, presque en chuchotant, à parler à la sergente d’armes alors que le constable spécial en place lui refusait l’entrée.

L’attente — qui a duré quelques minutes — semblait s’éterniser pendant que les trois élus patientaient devant la porte d’entrée, entourée de caméras de télévision.

« J’ai reçu un ordre clair », a brièvement mentionné la sergente d’armes devant le chef Paul St-Pierre Plamondon, qui avait en main une missive adressée à la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy. Il a fait valoir qu’il avait été dûment élu aux élections d’octobre.

Roy dit non

Les trois péquistes tentaient de forcer la main de la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy. L’ancien président, François Paradis, avait déjà signifié son opposition à l’entrée de députés non assermentés le mois dernier. Ils remettaient toutefois en question sa légitimité, puisqu’il n’était plus élu.

Mais ce fut sans succès. Mme Roy a repris le même refrain que son prédécesseur : on ne peut pas modifier une loi par une motion parlementaire, comme le demande le Parti québécois, a-t-elle réitéré. Elle ne remet pas en doute la décision rendue par M. Paradis, même s’il n’était plus élu. Il a pris cette décision pour donner de la « prévisibilité » aux élus.

Quelques minutes le plus tôt, le premier ministre François Legault avait coupé court au suspense en soutenant que de siéger sans avoir prêté serment au roi « pourrait avoir un impact sur les lois qu’on a ».

« Moi, le premier, je n’aime pas ça, prêter serment au roi. On est tous d’accord pour abolir ce serment-là. Maintenant, nos conseillers juridiques nous disent que, pour éviter éventuellement des contestations des lois qu’on va adopter au cours des prochaines semaines, ça prend un projet de loi pour abolir le serment au roi », a expliqué François Legault en se rendant au Salon bleu pour la première période de questions de la session.

Un projet de loi déposé

M. Legault a rappelé que son gouvernement s’est engagé à déposer la semaine prochaine un projet de loi pour rendre le serment au roi facultatif. « Donc, je pense que la priorité actuellement, c’est de travailler à aider les Québécois à faire face à l’inflation. Si pour le Parti québécois, il y a d’autres priorités, c’est leur choix », a-t-il poursuivi.

Au premier jour des travaux parlementaires, Québec solidaire a d’ailleurs déposé son propre texte législatif visant à reconnaître le serment des députés envers le peuple du Québec comme seul serment obligatoire à leur entrée en fonction. Les solidaires ont fait valoir qu’ils étaient prêts à ne pas tenir de consultations pour permettre une adoption du projet de loi avant les Fêtes.

Mercredi, les libéraux ont aussi soutenu qu’ils ne poseraient pas de « conditions sine qua non » comme la tenue de consultations à l’adoption du projet de loi.

Un député libéral contre la monarchie

Est-ce qu’un vent antimonarchiste souffle sur le Québec ? Le député libéral André Fortin a même révélé qu’il voterait oui à un référendum pour rompre avec la monarchie au Canada. « Personnellement ? Oui. Personnellement, je suis prêt. Je ne sens pas une allégeance particulière au roi d’Angleterre. […] Je ne parle pas au nom du Parti libéral. Vous me demandez, comme individu, comment je me positionnerais dans un référendum sur cette question-là. Bien, voilà la réponse », a-t-il lancé au matin à la presse parlementaire.

Il croit qu’on est « dus » pour « avoir une bonne conversation au Canada sur la monarchie ». « Je pense qu’on est dus pour une conversation sur l’importance qu’on y accorde, sur le rôle que la monarchie a dans notre système canadien. Il y a d’autres pays qui l’ont eue, cette conversation-là. Si l’Australie est capable d’avoir une conversation qui mène jusqu’à un référendum sur cette question-là, je ne vois pas pourquoi le Canada serait incapable d’avoir une telle conversation », a-t-il lancé.